Đại tướng Tô Lâm: "Đoàn công tác của Bộ Công an đang chuẩn bị sang Anh, mọi người cần bình tĩnh"

Trao đổi với PV vào chiều 29/10, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, chưa có bất cứ thông tin nào về việc "14 trường hợp nạn nhân chết trong container ở Anh là lao động người Nghệ An".

"Thông tin này hoàn toàn không chính xác. Tới nay, tôi là Bí thư Tỉnh ủy cũng chưa nhận được thông tin này", ông Vinh nêu rõ, đồng thời đề nghị trong vụ việc như thế này, báo chí không nên đưa thông tin suy đoán, gây hoang mang cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cũng nhấn mạnh, thông tin về việc "14 trường hợp nạn nhân chết trong container ở Anh là lao động người Nghệ An" không chính xác.