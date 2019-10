Nghệ An: Thêm 4 gia đình trình báo mất liên lạc với con, nghi liên quan đến vụ 39 thi thể trên container ở Anh

Theo Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong ngày 28/10 có 4 gia đình trình báo mất liên lạc với con khi trên đường sang Anh làm việc. Số người bị mất liên lạc khi sang Anh tập trung tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP. Vinh (Nghệ An).



Đa số những người này đều đi các nước như Đức, Pháp rồi sang Anh sau đó bị mất liên lạc vào những ngày 22, 23/10, trùng thời điểm phát hiện 39 người chết ở Anh.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, hiện tại chưa xác định được những người mất liên lạc trên có liên quan với vụ phát hiện 39 người chết ở Anh hay không. Tuy nhiên, phía công an vẫn tiến hành xác minh, lấy thông tin, tàng thư, căn cước, các chỉ số để gửi Bộ Ngoại giao tiến hành xác minh, đồng thời, cử cán bộ tham gia với Bộ Ngoại giao để xác định rõ ràng. Phía Đại sứ quán cũng chưa xác minh được các nạn nhân mang quốc tịch nào.

Nghệ An thêm nhiều gia đình trình báo mất liên lạc với người thân (Ảnh Ngọc Tú)

Trước đó, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thông tin 12 trường hợp thông báo mất tích tại Nghệ An là chưa chính xác, nếu thông tin không chính xác sẽ làm người dân thêm hoang mang.

Theo ông Vinh, tỉnh Nghệ An đã giao cho các cơ quan chức năng tiếp nhận, phối hợp kiểm tra về việc một số gia đình trình báo có con em nghi nằm trong số các nạn nhân.

Ông Vinh nói thêm, tất cả thông tin của công dân cung cấp đều được chính quyền các cấp tiếp nhận và hiện Sở Ngoại vụ là cơ quan được giao liên hệ với Cục Lãnh sự của Việt Nam để cung cấp những thông tin cần thiết để cho bên Anh xác lập thông tin.



"Phía công an đang rà soát, kiểm tra lại các vấn đề liên quan. Hiện nay Sở Ngoại vụ và chính quyền các cấp được giao việc khi nhận được tin báo của công dân phải hỗ trợ kịp thời, cung cấp cho Bộ Ngoại giao chuyển sang bên phía Anh còn phía Bộ Ngoại giao họ cũng trao đổi lại, khi có thông tin cũng sẽ cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương với tinh thần hỗ trợ công dân hết sức. Tránh gây hoang mang", ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Đồng thời ông cho biết, tỉnh Nghệ An cũng đang rà soát các thông tin liên quan đến vấn đề có hay không công dân đi châu Âu bằng con đường bất hợp pháp.