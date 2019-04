Cuối cùng Lan Ngọc cũng phát hiện Chi Pu đang giật bồ mình nhưng phản ứng sau đó của cô lại khiến khán giả tức điên

Tập 46 của phim truyền hình Mối tình đầu của tôi vừa lên sóng vào tối 11/4. Trong tập này, cô nàng An Chi (Lan Ngọc) lại khiến khán giả phát bực vì quá sức ngây thơ và vị tha.

Những người trong tòa soạn tưởng nhầm rằng An Chi bị tai nạn giao thông.

Trong tập trước, An Chi được giao nhiệm vụ phỏng vấn tại Quận 2 - TP.HCM. Trùng hợp làm sao khi ở tòa soạn, mọi người lại nghe tin tai nạn liên hoàn do một thiếu nữ khoảng 30 tuổi cũng ở Quận 2 gây ra. Lo rằng người bị nạn đó chính là An Chi, Nam Phong (Bình An) ngay lập tức chạy đi tìm cô nàng. Sau khi biết được sự tình, Minh Huy (Bê Trần) cũng lao nhanh như 1 cơn gió đến hiện trường tai nạn.

Trong khi đó, Hạ Linh (Chi Pu) đang ngồi một mình đợi Nam Phong. Cô quyết định sẽ đưa bức thư tay để chấm dứt mọi chuyện với anh. Nhưng đợi mãi, Hạ Linh vẫn không thấy Nam Phong xuất hiện.

Khi nghe tin về vụ tai nạn, Nam Phong đã quên mất cuộc hẹn với Hạ Linh. Anh không ngại mưa to gió lớn, không sợ những nỗi ám ảnh về mưa hay tai nạn của bố mẹ, lo cho sự an nguy của An Chi, Nam Phong phóng nhanh trên đường để tìm kiếm An Chi.

Khi đến nơi và nhìn thấy An Chi đứng dưới mưa, mặt nhem nhuốc, Nam Phong đã lao đến ôm chồm lấy cô, mặt cho trời vẫn mưa như trút nước. Đến sau một bước, Minh Huy chỉ biết ngậm ngùi nhìn An Chi đang trong vòng tay của Nam Phong. Vậy rồi anh lặng lẽ ra về mặc dù tay chảy đầy máu vì bị tai nạn ngã xe trên đường đến.

An Chi hội ngộ Nam Phong giữa cơn mưa tầm tã.

Hóa ra, An Chi không phải là người gây ra tai nạn, cô chỉ không may bị hỏng xe và phải hoãn lại buổi phỏng vấn. Điều này khiến cho cả An Chi và Nam Phong điều thấy ngượng ngùng về cái ôm bất thình lình trước đó. Nhưng nhờ có vụ tai nạn, An Chi mới nhìn thấy được sự lo lắng của Nam Phong dành cho mình. Anh đã không ngại mưa gió chỉ để đến bên cạnh cô. Điều này khiến An Chi cảm thấy rất cảm kích, cô quyết định nói hết mọi sự thật trước mặt anh.

Minh Huy đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng này.

Nhưng ngay giây phút quyết định ấy, An Chi lại tình cờ bắt gặp Hạ Linh và vô tình biết được màn kịch mà Hạ Linh lâu nay vẫn giấu kĩ. Đau lòng khi nhìn thấy bạn thân lừa dối ngay trước mặt mình, An Chi sụp đổ hoàn toàn. Cô tìm đến Minh Huy để tâm sự, khiến cho Minh Huy dù đang trong bệnh viện cũng phải chạy đến để an ủi An Chi. Dù rất giận Hạ Linh nhưng trong lòng An Chi lại có ý nghĩ sẽ tha thứ tất cả.

An Chi phát hiện sự thật về Hạ Linh.

Rốt cuộc, mối quan hệ của An Chi – Nam Phong – Hạ Linh sẽ đi về đâu? Và tình bạn giữa hai nhân vật chính sẽ thay đổi như thế nào? An Chi sẽ làm gì để đối mặt với tất cả mọi thứ? Đặc biệt là màn lừa dối từ chính bạn thân nhất của mình? Cô nàng An Chi có phải là kẻ ngốc nhất thế gian khi tha thứ cho Hạ Linh quá dễ dàng hay không?