“Cuộc đua kỳ thú”: H'Hen Niê lộ mặt mộc kém sắc vẫn lăn xả leo núi, trong khi Á hậu khác lại đòi bỏ cuộc

Tập 1 của chương trình truyền hình Cuộc đua kỳ thú - The Amazing Race vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết bị chê tơi tả vì cắt dựng ẩu. Xem tập 1 chương trình, không ít khán giả than trời kêu gào vì quá nhạt nhẽo, nội dung kém hấp dẫn dù quy tụ cả dàn người chơi đình đám gồm: H'Hen Niê, Lệ Hằng, Kỳ Duyên, Minh Triệu, S.T Sơn Thạch, Bình An.

Tập 1 Cuộc đua kỳ thú: Hoa hậu H'Hen Niê gây sốc với cảnh để mặt mộc lăn xả leo núi.

Minh Triệu.

Kỳ Duyên.

Lệ Hằng và H'Hen Niê.

Dẫu vậy, trong tập 1 này, Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê cũng kịp ghi ấn tượng khi lăn xả hết mình vào thử thách leo núi. Theo yêu cầu từ ban tổ chức, để về đích, đội đua phải thực hiện thử thách Đu dây xuống vực (lấy 1/2 mật thư) và người còn lại phía trên phải thổi một đoạn sáo của người Mông (để lấy 1/2 mật thư còn lại). Khi thật sự đối diện với nhiệm vụ, nhất là thử thách Đu dây xuống vực để lấy mật thư và treo lên lại bằng thang dây, họ mới "ngã ngửa" vì không dễ như tưởng tượng và không ngờ gió tại bờ vực núi lại mạnh đến thế.

H'Hen Niê lăn xả trong các thử thách khó nhằn.

Thử thách này đòi hỏi cao về thể lực, ngay cả những đội "nam nhi" cũng cảm thấy vất vả. Vậy mà H'Hen Niê đã khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ khi cho thấy quyết tâm và bản lĩnh của một tay đua đích thực. H'Hen Niê là người đảm nhận nhiệm vụ đu dây xuống vực, dù đã bị "bào sức" không thương tiếc với các thử thách trước nhưng cô vẫn không lùi bước và giữ chặt thang dây để tiến lên đỉnh núi từng bước một. Gió càng mạnh, càng thấy được trên mặt H'Hen Niê sự căng thẳng và không chịu bỏ cuộc.

Trong khi đó, Hoàng Hạnh của đội Trắng cũng đu dây xuống vực nhưng không lên lại được vì quá đuối. Tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng trông thấy H'Hen Niê với nỗ lực bám vào chiếc thang dây treo lưng chừng ở vách núi, điều đó đã khiên Hoàng Hạnh lấy lại sự dũng cảm và trèo lên đỉnh thành công.

Đội Trắng của Á hậu Hoàng Hạnh suýt bỏ cuộc thì leo núi không được.

Trong thử thách này, H'Hen Niê cũng lộ mặt mộc kém sắc hơn bình thường. Đây là lần hiếm hoi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lộ mặt mộc từ sau ngày đăng quang. Dẫu vậy, sự quyết liệt, hết mình của cô đã gây ấn tượng với khán giả. Trong khi Á hậu Hoàng Hạnh tưởng như bỏ cuộc, H'Hen Niê vẫn kiên trì leo núi, không hề than vãn điều gì.