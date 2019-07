"Cuộc đua kỳ thú": S.T Sơn Thạch - Bình An lớn tiếng cãi nhau, xin chương trình đừng đưa hình ảnh giận dữ lên sóng

Ngay từ khi Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 3 công bố thông tin trở lại, không ít khán giả đặc biệt chú ý đến S.T Sơn Thạch bởi cách đây 6 năm, nam ca sĩ từng góp mặt trong phiên bản All Stars.



Cuộc đua kỳ thú 2013 là mùa đầu tiên dành cho người nổi tiếng nhưng chưa kịp làm quen với nhịp độ của chương trình, S.T Sơn Thạch đã bị loại nên có thể xem như một tờ giấy trắng. Cuộc đua kỳ thú 2019 cũng là mùa đầu tiên nam ca sĩ tham gia với tư cách S.T Sơn Thạch chứ không phải một thành viên của nhóm 365 nên nam ca sĩ hứa hẹn mang đến nhiều điều khác biệt.

Chia sẻ về lý do ghép cặp với diễn viên Bình An, S.T Sơn Thạch cho biết cả anh lẫn đồng đội đều rất thích Cuộc đua kỳ thú. "Bình An là một người rất năng nổ, có nhiều nét tương đồng trong tính cách với tôi. Hơn nữa, 2 chúng tôi đều sở hữu vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm nên nếu ghép cặp với nhau sẽ rất đẹp đội hình khi xuất hiện trong chương trình năm nay" - S.T Sơn Thạch chia sẻ về người đồng hành với mình.

Sau khi trở thành đồng đội, cả hai có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về tính cách, cách giải quyết các vấn đề. S.T Sơn Thạch - Bình An cũng đặt ra rất nhiều "quy luật" rằng có chuyện gì xảy ra, cả hai sẽ giải quyết bằng cách chơi game chứ không nổi nóng hay để xuất hiện xung đột. "Thế nhưng, trong quá trình tham gia Cuộc đua kỳ thú, cả hai lại cãi nhau um sùm" - Bình An chia sẻ.

Lý giải về cái tên "Đội Nâu không đoán được đâu", S.T Sơn Thạch - Bình An cho biết cả hai chọn cái tên này vì Nâu - Đâu có vần với nhau nghe thấy hay. Thêm vào đó, cách cả hai kết hợp cũng khiến mọi người bất ngờ. Thậm chí, tính cách hay những điều S.T Sơn Thạch và Bình An nghĩ về đối phương đã tạo nhiều điều không thể ngờ được nên khán giả sẽ thấy được những điều thú vị của đội Nâu trong mùa giải này.

Theo giọng ca Thật xa thật gần, đội Nâu dù nóng tính và cũng có lúc xảy ra tranh cãi nhưng lại có lợi thế là giải quyết xong thì thôi, mọi thứ lại trở lại như lúc đầu như không có chuyện gì xảy ra. Bản thân cả hai cũng không bao giờ để bụng những chuyện cũ, biết điểm dừng trong những lần cãi nhau và hiểu rõ đội Nâu phải trở lại với cuộc đua, cần điều gì để tiếp tục hành trình gian khó này.

Tuy nhiên, có 1 chi tiết thú vị là S.T Sơn Thạch đã hy vọng chương trình sẽ cắt bớt những hình ảnh nóng tính, quát mắng Bình An của mình.