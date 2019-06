Cứ tưởng đang vấn vương "Xính Lao" Bảo Thanh, Dũng "Về nhà đi con" bỗng chuyển sang... cầu hôn Dương Hoàng Yến

Sau cú nổ lớn của MV Không Phải Em Đúng Không? ra mắt hồi cuối năm ngoái, Dương Hoàng Yến chính thức tung phần 2 của MV này mang tên Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn?. Ca khúc này do Khắc Hưng viết riêng cho Dương Hoàng Yến sau thành công của bản hit trước.

Ngay từ khi được hé lộ, tựa bài hát Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn? đã gây tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng khán giả. Thông qua đó, khán giả cũng đã phần nào đoán được tình tiết sẽ xảy ra trong MV lần này.

Sự xuất hiện của nhân vật mới do Anh Vũ thủ vai đã đẩy thêm drama cho MV Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn? khi anh yêu Dương Hoàng Yến nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn hình bóng của Bình An. Riêng Bình An tưởng như sẽ hạnh phúc sau khi phản bội để đến với người mới Quỳnh Kool thì anh lại dần nhận ra mình vẫn còn yêu Dương Hoàng Yến. Sự tham lam của Bình An, cùng những mối quan hệ chồng chéo khiến cả 4 người không ai đến được với ai.

Sau thành công của vai diễn Dũng trong Về nhà đi con, Anh Vũ được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong MV, anh có nhiều cảnh tình tứ, lãng mạn với Dương Hoàng Yến, mà đặc biệt là màn cầu hôn ngọt ngào trong nhà hàng, chỉ tiếc là đoạn kết của cảnh này không được đẹp như mong đợi.

Hoàng Anh Vũ trong vai chàng trai yêu đơn phương Dương Hoàng Yến.

Loạt câu thoại của hai nhân vật nữ chính giúp đẩy cao trào của câu chuyện trong MV. Và trong đó, câu nói của Dương Hoàng Yến với Bình An lúc cuối MV được dự đoán sẽ tạo nhiều sóng gió trong khán giả thời gian tới: "Anh có biết trên cuộc đời này có hai kiểu phản bội. Một là vì người mới mà làm tổn thương người cũ. Hai là vẫn thương người cũ bỏ rơi người mới. Và anh thuộc cả hai kiểu đó".

Quỳnh Kool vào vai người mới của Bình An.

Lẽ ra phần 2 này đã được ra mắt từ sớm hơn nhưng vì vài lý do khách quan mà mãi đến nay mới hoàn thành. Dương Hoàng Yến rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thích từ khán giả để thực hiện thêm các phần sau đó cho series MV Không Phải Em Đúng Không?.

Một số hình ảnh trong MV "Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn?" vừa được ra mắt.