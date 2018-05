Công ty Song Joong Ki xác nhận ‘người tình màn ảnh’ của Ha Ji Won quấy rối tình dục và đe dọa đồng nghiệp nữ

Vào ngày 16/5, cơ quan quản lý Blossom Entertainment của nam diễn viên trẻ Lee Seo Won chính thức lên tiếng tuyên bố: “Chúng tôi đã tìm hiểu được và biết rằng chuyện này đã xảy ra khi cậu ấy uống rượu với những người quen. Chúng tôi không có lý do hay bất cứ lời giải thích nào cả. Chúng tôi cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người.

Lee Seo Won cũng thừa nhận về hành động của mình và đang phản ánh sâu sắc về sự bất cẩn, sai lầm vì gây ra lo lắng cho nhiều người. Một lần nữa, chúng tôi chân thành và xin lỗi mọi người, và cậu ấy sẽ chấp hành, tuân thủ mọi điều tra theo pháp luật”.

Lee Seo Won đến từ Blossom Entertainment - công ty sở hữu ngôi sao đình đám như Song Joong Ki, Park Bo Gum, Im Ju Hwan…

Theo những báo cáo trước đó, Lee Seo Won đã trải qua một cuộc điều tra của cảnh sát vào ngày 8/5 vì tội danh quấy rối tình dục một nữ ngôi sao nổi tiếng B và dùng vũ khí để đe dọa cô ấy nếu không chấp nhận đề nghị của anh ta.

Lee Seo Won sinh ngày 17/2/1997, ra mắt trong bộ phim truyền hình “The Awl”.

Có thể nói bộ phim mang lại danh tiếng cho nam ngôi sao là Hospital Ship, diễn viên điển trai này hiện đang hóa thân thành bác sĩ Kim Jae Gul cùng Kang Minhyuk (CNBLUE) và nữ minh tinh tên tuổi Ha Ji Won. Bộ phim có rating khá ấn tượng, với nội dung nhân văn, lối diễn xuất nhập tâm.

Được biết, hiện anh đang là MC của chương trình âm nhạc Music Bank của đài KBS. Trước đó anh từng đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình như Uncontrollably Fond, The Liar và His Lover, và Man of Will. Nam ngôi sao cũng nhận được lời mời đóng phim trong drama sắp tới của đài tvN - About Time.

Cùng Solbin (LABOUM) làm MC cho “Music Bank”.

(Theo Naver)