Công ty nhà người ta: Không đi du lịch cùng cơ quan vì "có bầu do bao cao su lủng", nhân viên được lĩnh trọn 24 triệu tiền trợ cấp

Gần đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao trước văn kiện thông báo của một công ty lớn, có nội dung về việc trợ cấp tiền cho nhân viên không thể đi du lịch dịp hè vì lý do cá nhân. Cụ thể thông báo như sau:

Kể từ năm 2010 đến nay công ty đã cho hơn 200 lượt nhân viên đi du lịch nước ngoài, trong đó có người đã được đi du lịch 4 nước gồm: Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Singapore. Trường hợp nhân viên được đi du lịch nước ngoài mà không đi được vì lý do cá nhân (ốm đau, bận việc gia đình…) thì sẽ không được lãnh tiền vì công ty cho đi du lịch nước ngoài chứ không cho tiền.

Trong đợt du lịch Trung Quốc ngày 28/06, cô H.T.S có trong danh sách đi du lịch nhưng không đi được vì lý do đang mang bầu. Sau khi xác minh công ty công ty được biết lý do có bầu của cô S là do bao cao su bị lủng. Trường hợp này là không cố ý và bất khả kháng nên công ty sẽ chi trả cho cô S tiền đi du lịch đợt này là 24 triệu đồng.

Công ty cũng lưu ý nhân viên khi mua bao cao su nhớ chọn loại tốt để tránh gây hao tổn cho công ty như trường hợp cô S, công ty đau bụng lắm!

Thế mới thấy, đâu thiếu gì công ty vừa hào phóng vừa biết thông cảm với nhân viên, phải không chị em?

À còn nữa, nếu chị em đang đau đầu vì chuyện ấy hoặc không muốn bao cao su "lủng" như cô S nói trên, hãy xem ngay tuyến bài Cởi mở với sex của aFamily.vn để học hỏi thêm nhiều điều bổ ích!

(Tổng hợp)