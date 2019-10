Công an xác minh vụ 2 học sinh ngộ độc vì uống lọ nước do người lạ đưa ở Hải Phòng?

Ảnh minh họa.

Ngày 18/10, Công an Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc tại trường THCS An Đồng (An Dương) vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến 2 học sinh phải nhập viện.

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng hơn 7h ngày 27/9, 2 học sinh Nguyễn Hoàng A. và Nguyễn Xuân H. lớp 7A trường THCS An Đồng rủ nhau uống lọ nước do người lạ đưa rồi vào lớp học.

Đến 7h15, cô giáo chủ nhiệm phát hiện 2 em có dấu hiệu nôn mửa. Ngay sau đó, ban giám hiệu cùng giáo viên, phụ huynh đã đưa các em đến Trung tâm y tế huyện An Dương cấp cứu.

Sau đó, em Nguyễn Xuân H. được chuyển đến Bệnh viện trẻ em Hải Phòng điều trị. Đến 10h30 cùng ngày, hai học sinh trở lại ăn uống bình thường và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Ngày 28/9, 2 em được xuất viện và ngày 30/9 trở lại đi học bình thường.

Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, em Nguyễn Xuân H. bị ngộ độc thức ăn còn Trung tâm y tế huyện An Dương cho rằng em Nguyễn Hoàng A. bị ngộ độc thuốc ngủ không rõ loại.

Về thông tin 2 học sinh uống phải lọ nước do người lạ đưa, Công an An Dương, xã An Đồng đang vào cuộc xác minh.

Đồng thời, Công an huyện An Dương chủ động phối hợp với các phòng, ban huyện và các địa phương xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cổng trường học, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.