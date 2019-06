Con trai đau đớn bỏ thi THPT Quốc gia khi hay tin nghi án cha sát hại mẹ

Ngày 26/6, tin từ UBND xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, ban Công an Quế Thọ đã báo cáo nhanh ban đầu về vụ án mạng trên địa bàn. Hiện, vụ việc do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.



Trả lời PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Mạc Văn Hào, trưởng Công an xã Quế Thọ thông tin thêm rằng, vợ chồng ông Tô Văn Mai (SN 1972) và bà Võ Thị B. (SN 1974) trú địa phương có làm thịt gà để chuẩn bị cúng giỗ gia đình. Trong khi đang cầm dao để làm gà thì giữa 2 vợ chồng ông Mai đã xảy ra mâu thuẫn. Do đã uống rượu trước đó nên khi phát sinh mâu thuẫn, ông Mai đã dùng dao đâm vợ. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

"Khi nắm được sự việc, Công an xã Quế Thọ đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, cấp báo lên cấp trên. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cùng ngành pháp y đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Mai đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người", ông Hào nói.

Nam sinh Quảng Nam đành gác lại kỳ thi vì biến cố từ cha mẹ. Ảnh minh họa.

Cũng theo vị trưởng Công an xã Quế Thọ, vụ việc là bài học đau lòng trong cách cư xử vợ chồng, gia đình. Chẳng ai ngờ được câu chuyện buồn lại diễn ra ở nhà ông Mai - bà B..

"Ông Mai là người chưa có tiền án, tiền sự và được đánh giá là người hiền lành, không xích mích, mâu thuẫn với ai. Ông Mai làm nghề thợ mộc ở Đà Nẵng. Bình thường cứ khoảng 4 đến 5 hôm ông ấy lại trở về nhà thăm gia đình. Tính đến thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, ông Mai và vợ chưa có mâu thuẫn gì lớn trong cuộc sống khiến chính quyền địa phương phải can thiệp... Sự việc xảy ra trong phút nóng giận nhất thời mà gây hậu quả đau lòng”, ông Hào thông tin.

Đặc biệt hơn nữa, người con thứ 2 của ông Mai đã không thể hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2019 quan trọng vì chuyện cha mẹ.

"Người con trai thứ 2 của vợ chồng ông Mai vừa hoàn thành xong môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Khi về đến nhà lại gặp cảnh mẹ tử vong, bố bị tạm giam nên người con này sinh chán nản và đã bỏ môn thi vào buổi chiều ngày hôm đó. Tôi rất tiếc vì điều này", trưởng Công an xã Quế Thọ nói.

Theo ông Hào, tối 25/6, ông có đến thăm gia đình này cùng đoàn công tác của điểm thi trường Trần Phú - nơi người con ông Mai đăng ký dự thi và phải bỏ thi.

"Nghe bên đoàn giáo dục nói họ chia buồn với gia đình em học sinh và sẽ kiến nghị cấp trên một số vấn đề để hỗ trợ cho em này. Diễn biến sao thì tôi không nắm được. Đây là sự việc ngoài ý muốn và đau lòng", ông Hào cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.