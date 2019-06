Vụ sát hại nữ sinh giao gà: Bùi Thị Kim Thu ở đâu sau khi tại ngoại?

Bị can Bùi Thị Kim Thu - người bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà, xảy ra dịp Tết nguyên đán vừa qua tại Điện Biên vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cho tại ngoại sau khi hết thời hạn tạm giam.

Đối tượng Thu bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời giao bị can cho chính quyền địa phương theo dõi, quản lý.

Căn nhà của 2 vợ chồng Bùi Thị Kim Thu và Bùi Văn Công vẫn đang bị niêm phong.

Trong khi đó, chính quyền và công an xã Thanh Nưa cho biết, đến nay họ cũng chưa nhận được văn bản, hay thông tin nào về việc quản lý đối tượng Thu khi được tại ngoại.Tuy nhiên, hiện, đối tượng Thu không về nơi ở tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên do căn nhà của 2 vợ chồng đối tượng vẫn đang bị cơ quan chức năng niêm phong.

Các thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa và bà Lò Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nưa xác nhận với phóng viên VOV trong cuộc trao đổi sáng nay 26/6.

Đại diện chính quyền và Trưởng công an xã này khẳng định, hiện đối tượng Thu không có mặt tại nơi cư trú. Xã và công an địa phương cũng chưa nhận được bất cứ văn bản nào về việc đối tượng Thu được tại ngoại, nên cũng không nắm được đối tượng đang ở đâu và sẽ quản lý như thế nào.

Về nội dung này, ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cũng cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xác định đối tượng Thu đang ở đâu; để sau đó có biện pháp hướng dẫn, quản lý chặt chẽ khi về địa phương.

Theo cơ quan điều tra, khi được tại ngoại, bị can Bùi Thị Kim Thu sẽ không được phép đi khỏi nơi cư trú và phải được giao cho chính quyền địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương và giấy phép của các cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên, thì bị can Thu không được đi khỏi nơi cư trú. Nếu vi phạm, bị can sẽ bị các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp tạm giam.