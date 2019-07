Con dâu mới sinh đánh mẹ chồng 65 tuổi sưng tím mặt rồi lại ngồi xuống khóc lóc xin lỗi, mong mẹ "đừng nói với ai"

Người phụ nữ sưng phù mặt mày do bị... con dâu mới sinh đánh đập

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin 1 người phụ nữ hơn 60 tuổi bị con dâu bạo hành dã man khiến mặt mũi sưng phù, thâm tím.

Thông tin con dâu mới sinh 3 tháng đánh mẹ chồng dã man được lan truyền lên mạng xã hội

Trong hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ trung niên mặt mày sưng vù, đặc biệt phần mắt tím bầm như vừa trải qua va chạm rất mạnh. Đăng tải kèm bức ảnh là dòng chú thích: "Cưới chưa được năm, con dâu đánh mẹ chồng ở tỉnh mình. Địa chỉ cụ thể là ở thôn 8, đội 2, xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước. Nói chung là nếu mẹ có sai thì cũng không được đánh mẹ như vậy".

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã khiến người dùng mạng xã hội vô cùng phẫn nộ. Một số chỉ trích gay gắt hành động của cô con dâu. Số khác tỏ ra bán tính bán nghi về tính xác thực của câu chuyện.

Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Bình Phước, sự việc trên là có thật, xảy ra tại xã Long Hà, Phú Riềng, Bình Phước vào ngày 24/6 vừa qua. Người phụ nữ bị bạo hành là bà Đỗ Thị Tạo, hiện 65 tuổi. Bà Tạo bị con dâu là chị N.T.T.T (32 tuổi) đánh đập, chị T. mới sinh con được 3 tháng.



Con dâu đánh mẹ chồng do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình

Chia sẻ trên báo chí, bà Tạo cho biết cảm thấy hết sức đau lòng khi nhắc lại chuyện bị con dâu đánh đập: "Sau khi con trai tôi cưới T., tôi cùng các con trong gia đình bàn bạc cho 2 đứa nó mảnh đất để xây căn nhà. Tôi đến ở chung với tụi nó để trông coi đứa cháu nội. Chồng nó thường đi làm xa và biết tính tình con dâu thất thường nên hằng ngày tôi cố gắng đỡ đần, chăm sóc, nấu nướng trông coi cháu nội. Nhưng con T. suốt ngày kiếm chuyện để gây gổ rồi có những hành vi, lời nói xúc phạm tôi, thậm chí quăng đồ vào người, dùng đồ vật để ném mẹ chồng.

Do thương con, thương cháu nên nó làm gì tôi cũng chịu đựng, chẳng dám nói với mấy con ở ngay sát bên".

Khuôn mặt bầm tím của bà Tạo. Ảnh: Báo Bình Phước

Nguồn cơn sự việc, bà Tạo cho biết trên báo Phụ Nữ Online, vào tối ngày 24/6, do thói quen của mình, bà đi tiểu vào bô rồi để bên cạnh bồn cầu, định để ngày hôm sau tưới vườn rau.

"Nó vào trong thấy rồi quay ra lớn tiếng nói lần sau còn để đây nữa là tôi hất vào phòng của bà. Bực mình quá, tôi với nó lời qua tiếng lại, rồi nó hỗn hào, đánh tôi từ phòng khách vào đến phòng trong, nó đóng sập cửa lại ghì, kẹp người tôi, túm tóc đánh, đấm, đá tôi liên tục như kẻ thù. Thấy mặt tôi thâm tím, sưng to, nó ngồi xuống khóc xin lỗi bảo tôi đừng nói với ai", người mẹ chồng kể lại.

Cũng theo báo Phụ Nữ Online, sáng hôm sau do quá đau, cảm thấy sức khỏe không ổn nên bà Tạo nhờ người điện cho các con của mình đến. Lúc đó, các con bà mới tá hỏa vì nhìn thấy mẹ mình bị nàng dâu bạo hành và chụp ảnh của mẹ đăng lên mạng xã hội.



Con dâu từng có 1 đời chồng, 2 con riêng

Trả lời trên báo Phụ Nữ Online, Thiếu tá Phạm Thanh Tuân - Trưởng công an xã Long Hà, huyện Phú Riềng - cho biết: "Gia đình bà Tạo đã trình báo với công an xã về sự việc. Chúng tôi cũng đã đưa bà Tạo đi khám sức khỏe. Sau khi đánh mẹ chồng, T. đã bắt xe lên Đắk Lắk. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng gia đình, chồng của cô T. vận động cô này về để công an xã tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật".

Bà Tạo với nhiều vết thương trên mặt do chính con dâu gây ra - Ảnh: Báo Phụ nữ

Được biết, trước khi về làm dâu, T. đã từng có một đời chồng và 2 đứa con riêng. Nhân dịp nghỉ hè, con dâu muốn đưa 2 đứa về ở chung cho vui, bà Tạo không cấm cản mà thương, chăm sóc 2 đứa như cháu ruột của mình.

Sau khi sự việc đánh mẹ chồng bị các anh chị em lên án dữ dội, T. đã dẫn con bỏ đi. Sau đó, T. lại bất ngờ trở về rồi nhờ một người hàng xóm chuyển hết tivi, tủ lạnh, máy giặt qua nhà hàng xóm gửi nhờ. Điều này khiến gia đình bà Tạo càng thêm bức xúc.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về sự việc.