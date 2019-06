Đắng lòng phiên tòa xét xử mẹ chồng lừa bạc tỷ của cả nhà con dâu

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Cao Thị Thu Hồng (SN 1960) trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nom vẻ bề ngoài có vẻ phúc hậu, mái tóc bạc phất phơ, chẳng ai có thể nghĩ có ngày bị cáo này vướng lao lý. Bi đát hơn, những người mà Hồng lừa lại toàn người thân thích và cả thông gia. Ấy thế mà, đâu chỉ Hồng sai Hồng chịu; gia đình con cái của Hồng cũng lục đục vì người mẹ tham lam này.

Cao Thị Thu Hồng.

Theo cáo trạng, dẫu đăng ký thường trú ở tỉnh Bình Định, nhưng Hồng không có nơi ở ổn định. Bị cáo nay đây mai đó theo nghiệp bán buôn. Nhưng thay vì học cái hay cái tốt, Hồng chọn cái "lươn lẹo" của một con buôn. Năm 1986, bị cáo dính án 6 tháng tù vì gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa.

Cái được nhất của đời Hồng có lẽ là lấy được người chồng mẫu mực và 3 đứa con ngoan hiền. Nhưng rồi, Hồng cũng làm tan vỡ tất cả.

Lợi dụng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Hồng thủ thỉ với con dâu là Đỗ Nguyễn T.N. (SN 1984) trú TP.HCM rằng, hiện, ở tỉnh Bình Định người dân hay bán sắn non cho thương lái với giá rẻ. Do buôn bán nhiều nên Hồng biết rằng nếu đợi sắn to hơn trong khoảng vài tháng nữa thì lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều. Từ đó, bị cáo này "khuyên" mua lại sắn của người dân rồi chờ đợi.

Dù rằng không hiểu gì về buôn bán cũng như thực hư câu chuyện ở tận Bình Định, nhưng do cả nể và tin tưởng mẹ chồng, chị N. đã gửi cho bị cáo 300 triệu đồng đầu tư. Ít ngày sau, Hồng chuyển lại cho con dâu hơn 50 triệu đồng gọi là tiền lãi.

Chưa hết, tiếp tục nghe theo lời mẹ chồng, chị N. đã kêu gọi người thân gia đình mình vung tiền làm ăn. Thông qua người con dâu này, Hồng đã lấy của 7 người thân số tiền 1,7 tỷ đồng (trả lui 200 triệu đồng gọi là lãi, còn chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng - PV). Đáng chú ý nhất trong số các nạn nhân này là trường hợp của ông Đỗ H. (SN 1962) - là thông gia với Hồng.

Sự việc chỉ bại lộ khi bị cáo này liên tục nài nỉ khuất trả lại tiền dù rằng nhiều mùa sắn đã qua. Sau cùng Hồng hứa sẽ bán nhà trả nợ nhưng lại bỏ trốn. Đau lòng nhất trong vụ án này có lẽ là người con dâu. Chị N. vừa tiền mất, tật mang vừa phải chịu trận với những người thân, bố mẹ ruột trong gia đình vì "bắc cầu" cho Hồng đi lừa đảo. Bản thân chị N. hoàn toàn không hay biết thủ đoạn nham hiểm này của mẹ chồng.

Tháng 8/2017, Hồng bị cảnh sát bắt giữ, khởi tố điều tra. Trải qua hơn 1 năm trời, cuối năm 2018, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Hồng 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Hồng cho rằng, mức án trên là quá nặng nên đã kháng cáo xin giảm nhẹ.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng cho rằng, tội danh của bị cáo Hồng đã quá rõ ràng. Nhưng cái đáng lên án nữa là, do có động cơ chiếm đoạt tài sản của người khác từ trước, Hồng đã đưa ra một số thông tin về mua bán các sản phẩm nông lâm nghiệp dối trá là mua non sau đó bán lại giá cao rồi đan tâm đi lừa những người có quen biết, thông gia.

Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã sử dụng vào việc cá nhân, khi không có khả năng thanh toán và trốn tránh nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận về hành vi phạm tội, đã thể hiện sự ăn năn hối cải. Hơn hết, những người bị thân mà bị cáo hại đã rộng lòng trắc ẩn có văn bản xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đồng thời bị cáo có cung cấp thêm tiết giảm nhẹ theo quy định; do đó, HĐXX quyết giảm một phần hình phạt. HĐXX tuyên bị cáo Hồng 9 năm tù về tội danh trên.