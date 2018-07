Cố lột xác với loạt hình tạp chí sexy, tài tử "Chị đẹp" Jung Hae In lại bị chê vì tạo dáng ngả ngốn quá đà

Ngày 27/7, nam tài tử Jung Hae In chia sẻ loạt hình tạp chí số mới lên Instagram và ngay lập tức khiến người hâm mộ xôn xao vì phong cách lột xác hoàn toàn. Không còn là mỹ nam ngoan hiền xưa kia, Jung Hae In diện trang phục phanh ngực, thậm chí là cởi trần để tạo dáng trên giường. Tưởng rằng sẽ tạo nên một bộ hình táo bạo và mới mẻ, song Jung Hae In lại khiến netizen cảm thấy khó hiểu vì cách tạo dáng không những không sexy mà còn tạo cảm giác phản cảm, gượng gạo. Phần đông fan cho rằng Jung Hae In không hợp với phong cách quyến rũ như thế này.



Ngay từ bức hình ngâm mình trong bồn tắm, Jung Hae In đã khiến khán giả "ngã ngửa" vì cách tạo dáng khó hiểu, cứng đờ

"Khó đỡ" nhất là 2 bức hình Jung Hae In cởi trần, nằm ngả ngốn tạo dáng trên giường

Những bức hình nam tài tử phanh ngực tạo dáng cũng gây tranh cãi. Người khen Jung Hae In vừa điển trai vừa sexy, người chê bai anh vì cho rằng phong cách này không phù hợp

Những bức hình Jung Hae In "kín cổng cao tường", lịch lãm như thế này lại được khen ngợi hết lời

Loạt hình hậu trường Jung Hae In cởi trần, phanh áo để tạo dáng cũng gây xôn xao không kém

Nguồn: Naver, Nate, Instagram