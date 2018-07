Không chỉ đẹp trai, body cực phẩm mà tất cả các quý ông này đều có một điểm chung là: "Không thuộc về ai"

Nhắc tới làng giải trí Hàn, có một "đặc sản" mà nhiều người phải thừa nhận đó chính là hàng loạt mỹ nam sở hữu nhan sắc cực phẩm. Ngày qua ngày, người ta lại "phát hiện" thêm những mỹ nam trẻ tuổi lung linh như ánh nắng mặt trời.

Những tưởng những ngôi sao trẻ trung tràn ngập sức sống đấy sẽ khiến nhiều người quên đi các ông chú một thời nhưng có lẽ điều này đã sai. Ở độ tuổi gần 40, 50, những "ông chú cực phẩm" vẫn khiến nhiều người đứng ngồi không yên bởi nhan sắc trời ban và tài năng đã được tôi luyện theo thời gian.



Người ta nói rằng, thế mạnh của lớp mỹ nam hiện tại có lẽ là độ tuổi trẻ trung nhưng ít ai biết rằng tuổi tác cũng chính là điều làm nên nét hấp dẫn của những quý ông cực phẩm này. Thời gian qua đi, tuổi tác mang đến cho họ vẻ đẹp của sự trưởng thành, nam tính và từng trải. Giữa vô vàn các cậu đàn em trắng trẻo xinh xắn thì loạt nhan sắc trưởng thành, nam tính như Lee Dong Wook, Gong Yoo, Kang Dong Won... lại trở thành niềm tự hào của điện ảnh Hàn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm, những ngôi sao này lại khiến nhiều người phải kính nể vì sự nghiệp hàng đầu của mình. Điều đó có thể lý giải cho hiện tượng ở ẩn vài năm chỉ cần xuất hiện quay quảng cáo thôi cũng đủ lop top tìm kiếm.

Nhưng nguyên nhân chính khiến hàng nghìn cô gái "thầm thương trộm nhớ" đấy chính là tất cả bọn họ vẫn: Độc thân.

Hãy tạm thời quên các chàng trai trẻ đẹp hơn hoa để chiêm ngưỡng những quý ông độc thân quyến rũ, tỏa nét phong trần từng trải.

Jung Woo Sung - 45 tuổi

Tài tử sinh năm 1973, cao 1,86 m, gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Jung Woo Sung được mệnh danh là Mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc.



Làn da sáng, dáng mũi cao thẳng và mái tóc dài phủ trán của tài tử ngày đầu ra mắt đã gây ấn tượng mạnh với khán giả thập niên 1990 và tiến thẳng vào trái tim họ từ đấy. Trong suốt 20 năm sự nghiệp, Jung Woo Sung khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp đỉnh cao. Anh từng được truyền thông Hàn mệnh là "Hoàng tử của những bản tình ca lãng mạn".

Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt cực phẩm nhan sắc của showbiz Hàn như Jang Dong Gun, Jo In Sung, Song Seung Hun chọn Jung Woo Sung là hình mẫu lý tưởng.

Diễn viên, ca sĩ thần tượng Choi Siwon (thành viên Super Junior) từng chia sẻ thể hiện sự ngưỡng mộ của mình tới đàn anh: "Ngoài đời, anh Jung Woo Sung cũng đẹp như trên tạp chí. Bước đi, phong thái, lời nói của anh ấy như thể được trích ra từ một bộ phim nào đó".



Ở tuổi 45, Jung Woo Sung vẫn một mình lẻ bóng, nam tài tử luôn nằm trong Top "quý ông" độc thân hấp dẫn nhất Hàn Quốc.

Song Seung Hun - 41 tuổi



Với ngoại hình bảnh bao, phong thái lịch lãm, Song Seung Hun là "hoàng tử" trong mộng của rất nhiều fan nữ châu Á. Từ sau Trái tim mùa thu, Song Seung Hun được người hâm mộ Châu Á ưu ái gọi là "Hoàng tử mùa thu".

Một nụ cười mang đến cả mùa xuân.

Không chỉ sở hữu đôi chân dài miên man, Song Seung Hun còn làm nhiều cô gái xao xuyến bởi khuôn mặt điển trai đậm chất điện ảnh.



Ở tuổi 41, Song Seung Hun có trong tay tất cả từ ngoại hình cho tới tài năng, sự nổi tiếng và giàu có. Hầu như khắp Châu Á chẳng mấy ai không biết đến cái tin Song Seung Hun. Nhiều người nói rằng anh vẫn mãi là hoàng tử mùa thu rực rỡ nhất với ngai vàng của chính mình.

Thế nhưng, chàng hoàng tử ấy lại vẫn chưa tìm cho mình được một cô công chúa để cùng đồng hành. Ở tuổi 41 Song Seung Hun vẫn được liệt kê vào dạng "độc thân lâu năm".

So Ji Sub - 41 tuổi



Nhắc tới Song Seung Hun mà quên đi cậu bạn thân "ế vợ" So Ji Sub hẳn là một điều thiếu sót. Trong suốt 20 năm trong nghề, So Ji Sub hầu như chưa từng dính với bất kỳ scandal tình ái hay scandal nào.

Chính vì lẽ đó mà So Ji Sub luôn được mệnh danh là "người đàn ông độc thân hoàng kim", là sao nam biết "giữ mình" nhất trong những mối quan hệ phức tạp của thế giới nghệ thuật.



Năm 2002, sau nhiều năm lận đận, So Ji Sub trở thành hiện tượng của làng giải trí Hàn khi tham gia dự án ăn khách "Giày thủy tinh".

Bộ phim mang đến cho So Ji Sub không chỉ danh tiếng mà còn cả mối tình đầu với Kim Hyun Joo. Sau đoạn tình cảm ấy, So Ji Sub hiện tại có trong tay mọi thứ chỉ trừ tình yêu.



Gong Yoo - 39 tuổi



Khác với những diễn viên cùng thời, Gong Yoo không sở hữu nhan sắc kiểu các mỹ nam mà anh khiến người khác bị hấp dẫn bởi khuôn mặt nam tính, nụ cười ấm áp và thân hình cơ bắp.



Năm 2007, cái tên Gong Yoo vụt sáng và trở thành hiện tượng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn khắp cả châu Á nhờ bộ phim Tiệm cà phê hoàng tử. Ngày ấy người ta gọi anh là "Hoàng tử cafe" còn hiện tại anh là "ông chú yêu tinh" được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.



Ở tuổi 39, Gong Yoo là ngôi sao được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại, diễn xuất ngày một chín muồi, độ đẹp trai cũng tăng dần theo năm tháng.

Sự trở lại của Gong Yoo đã khiến loạt mỹ nam trẻ tuổi phải lo sợ. Anh là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: "Gừng càng già càng cay".



Ấy vậy nhưng, sự nghiệp thăng hoa đến đâu thì đường tình của "ông chú" Gong Yoo vẫn có phần ảm đạm. Người hâm mộ rất hi vọng đến ngày được nghe Gong Yoo báo tin vui.

Lee Dong Wook - 37 tuổi



Cách đây vài tháng, người ta đã vội vã bỏ Lee Dong Wook ra khỏi danh sách các quý ông độc thân. Tuy nhiên, sau thông tin chia tay Suzy, Lee Dong Wook lại nhanh chóng trở lại danh sách những quý ông "không thuộc về ai" của showbiz Hàn.

Ở độ tuổi 36, Lee Dong Wook càng ngày càng khiến trái tim phái nữ phải rung động bởi vẻ đẹp nam tính, sự điềm đạm mà những gã đàn ông ít tuổi không có được. Sinh năm 1981, Lee Dong Wook khiền fan nữ bấn loạn bởi làn da trắng mũi cao, môi đỏ như son.



Không chỉ sở hữu sự nghiệp vạn người ghen tị, Lee Dong Wook còn là người trong mộng của rất nhiều cô gái.



Kang Dong Won - 37 tuổi



Nếu nhắc tới Lee Dong Wook mà bỏ qua cậu bạn cùng tuổi Kang Dong Won có vẻ là một thiếu sót. Sinh năm 1981, Kang Dong Won thường được người hâm mộ Hàn ưu ái dành tặng cho cái tên "Thánh sống" bởi vẻ đẹp không tì vết.

Với người hâm mộ, Kang Dong Won giống như một chuẩn mực về ngoại hình hay tiệm cận sự hoàn hảo. Gương mặt điển trai không góc chết của Kang Dong Won cùng chiều cao 1,86m của anh, khó ai có thể phủ nhận được sức hút của chúng.



Từ khi bước vào làng giải trí, Kang Dong Won dường như không hề có tin đồn hẹn hò. Mặc dù rất nhiều người nổi tiếng từng thổ lộ tình cảm dành cho nam diễn viên ngay trên sóng truyền hình nhưng chuyện tình cảm của Kang Dong Won vẫn là một ẩn số.

Nhiều người hâm mộ hi vọng Kang Dong Won sớm tìm được cô gái đồng hành cùng anh suốt chặng đường tiếp theo.



Jo In Sung - 37 tuổi



20 năm trước, Jo In Sung là người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ nhờ chiều cao 1,88 m, gương mặt khôi ngô và nụ cười rạng rỡ. Nhưng điều này cũng không hề thay đổi mặc dù vẻ đẹp ngày ấy đã thay bằng sự nam tính và từng trải.



Từ khi bước vào làng giải trí, Jo In Sung đã gây ấn tượng với ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai và diễn xuất tự nhiên.



Năm 2006, Jo In Sung đứng đầu cuộc bình chọn "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc", vượt qua cả Won Bin - "nam thần" nhiều năm đứng đầu bảng xếp hạng. Các chuyên gia thẩm mỹ xứ kim chi đánh giá tài tử có khuôn mặt "tỷ lệ vàng", thân hình cân đối.

Khác với nhiều đàn anh độc thân khác, Jo In Sung có đường tình khá tập nập. Anh từng vướng phải nghi vấn tình cảm với những mỹ nữ hàng đầu ngành giải trí như Go Hyun Jung, Gong Hyo Jin... Mặc dù có nhiều tin đồn, nhưng Jo In Sung chỉ mới thừa nhận từng hẹn hò với minh tinh tai tiếng Kim Min Hee rồi chia tay.