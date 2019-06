Có con nhỏ 14 tháng, cặp vợ chồng Hà Nội vẫn vi vu thiên đường biển Palau, chồng lái trực thăng chở vợ đi khám phá

Quốc đảo Palau đang là một địa điểm du lịch khám phá rất được lòng các tín đồ du lịch. Nơi đây nổi tiếng với những trải nghiệm cực kỳ thú vị như đi trực thăng ngắm đảo, lặn hồ ngắm loài sứa duy nhất trên thế giới không có độc, đi thăm di tích Thế chiến thứ 2…

Với những kỳ quan mà chỉ cần nghe qua đã thấy "ghiền" như vậy thì thật sự không quá bất ngờ khi ngày càng có nhiều bạn trẻ sẵn sàng xách balo lên và đi. Vậy còn với những gia đình có con nhỏ thì sao, họ có sẵn sàng vượt đường xa ngàn dặm để tới nơi có kỳ quan như Palau không. Xin trả lời là có rất nhiều gia đình dù "nặng" bỉm sữa nhưng vẫn thoải mái tung hoành, như đôi vợ chồng nhà Thu Hà (Hà Nội) dưới đây chẳng hạn.

Quốc đảo Palau nhìn từ trên cao.

Gia đình Thu Hà cho con trai nhỏ đi du lịch xa.

Nhân dịp chồng về thăm quê nhà là Đài Loan, gia đình Thu Hà đã đến đảo quốc Palau du lịch. Thu Hà chia sẻ, ấn tượng về Palau với cô là nơi đây nhỏ xíu, nhỏ hơn Hà Nội nhiều. Giá cả dịch vụ ở đây không rẻ, đi lại không thuận tiện, thực phẩm rất giới hạn, nhưng Palau quá đẹp, biển nằm ngay cạnh đường quốc lộ siêu sạch, chỉ cần ngó xuống đã thấy san hô hay những đàn cá đủ sắc màu bơi lội tung tăng. Và hơn tất cả, trải nghiệm được cùng chồng "bếch" cậu con trai mới có 14 tháng tuổi đi cano, ngắm san hô, ngắm sứa cũng thật sự rất ngầu.

Thu Hà cho rằng, điểu giá trị nhất trong chuyến đi Palau của gia đình cô là cảm nhận sự bình yên, xinh đẹp ở quốc đảo này. Cuộc sống người dân ở đây rất thoải mái, an nhàn tự tại. Người bản địa rất thân thiện và chọn phong cách sống giản dị, họ chỉ cần kiếm đủ ăn, chiều chiều lái xe ra bờ biển ăn bánh mỳ, uống bia, lặn biển là đủ, hôm nào hội hè thì lái cano ra biển bắt hải sản về nướng liên hoan.

Trải nghiệm của cả gia đình rất đáng giá.

Những sân bay nào có đường bay thẳng tới Palau?

Trên thế giới, hiện chỉ có Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Philippines, đảo Fuam của Mỹ và liên bang Micronesia là có đường bay thẳng tới Palau. Gia đình Thu Hà chọn bay từ Đài Loan bay đến Palau, mất khoảng 4 giờ bay.

Ở Palau, người dân giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh và tiêu tiền đô la Mỹ nên khi đến đây sẽ hạn chế được khá nhiều chuyện bất đồng ngôn ngữ hay tiền tệ. Tuy nhiên, điểm đổi tiền ở đây lại hơi hạn chế vì chỉ có công ty du lịch và một chi nhánh ngân hàng Hawaii đóng cửa rất sớm, Thu Hà gợi ý các gia đình nên mang theo nhiều tiền mặt sẽ tiện hơn.

Chồng Thu Hà là người Đài Loan, và nhân dịp về thăm quê nội, cả nhà cô đã thực hiện chuyến đi này.

Xin visa và book phòng khách sạn

Palau có chính sách miễn phí thị thực cho du khách lưu lại 30 ngày. Vì thế, khi xuống sân bay Palau, du khách chỉ cần điền thông tin vào tờ khai, nộp cho hải quan cùng hộ chiếu là 10 phút sau sẽ có visa.

Ở đây chỉ có 2 resort là Palau Pacific và Palau Royal. Giá phòng trong resort cũng khá đắt, khoảng 250$/ đêm/phòng đôi, bao ăn sáng. Lựa chọn ở resort sẽ thích hợp với các nhà có con nhỏ vì đầy đủ tiện nghi. Còn các cặp đôi hoặc nhóm bạn đi cùng nhau không kèm trẻ nhỏ thì có thể đặt khách sạn, sẽ rẻ hơn rất nhiều.



Palau là tập hợp của các đảo khác nhau. Người dân sinh sống chủ yếu trên 2 đảo lớn. Vùng biển khai thác dành cho khách du lịch tập trung ở các đảo nhỏ ngoài xa. Có một điều thú vị là mọi hoạt động vui chơi ở Palau đều cần di chuyển bằng cano ra ngoài biển chứ không phải loanh quanh đất liền.

Toàn cảnh Palau Royal resort nơi gia đình Thu Hà ở.

Ở Palau không có taxi nên mọi quán ăn, khách sạn đều có dịch vụ đưa đón miễn phí. Tuy nhiên nếu đi du lịch mà chỉ đi ăn rồi về nằm ngủ thì sẽ không có gì thú vị cả. Thu Hà gợi ý, nếu muốn đi chơi ở Palau thì các bạn nên thuê một chiếc ô tô. Ở ngay tại sân bay có quầy liên hệ cho thuê ô tô, hoặc các khách sạn cũng đều có tờ rơi quảng cáo của các công ty. Điều kiện để thuê xe là có bằng lái quốc tế và thẻ tín dụng.



Một mẹo tiết kiệm tiền là bạn hãy thuê xe rồi trả phòng khách sạn, đi chơi chán chê xong lái thẳng tới sân bay. Công ty cho thuê xe sẽ cho người tới sân bay nhận xe về. Bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 20 đô đi taxi từ khách sạn tới sân bay.

Thuê xe ô tô tự lái là lựa chọn không thể không cân nhắc khi tới Palau.

Chuẩn bị đồ dùng cho con nhỏ và cả nhà

Palau rất nắng nên ngoài những bộ đồ bikini sống ảo thì lời khuyên cho các chị em là mang thêm đồ tắm dài tay (đồ lặn), giày cao su đi nước, kính râm, kem chống nắng, mũ. Trong các chuyến tham quan thì hãy mặc quần ngắn và áo thun là tiện nhất, không nên mặc váy, do đi cano mặc váy sẽ hơi bất tiện.

Với các bé thì các mẹ cũng nên mua mang sẵn bộ áo phao vừa với người con thay vì áo phao của công ty du lịch thường khá to, chỉ dành cho trẻ trên 3 tuổi.

Về đồ ăn cho bố mẹ thì có thể mang ít đồ ăn vặt như bánh, kẹo, bim bim, các loại hạt để tiết kiệm tiền. Đi cùng con nhỏ, bạn thì nhất thiết phải mang đủ sữa, bỉm, bánh ăn vặt cho con vì đồ ở đây khá đắt, nhiều khi còn không có để mua.

Vật dụng ở Palau không dễ mua, vì thế các gia đình nên chuẩn bị thật kỹ trước khi lên đường.

Chơi gì ở Palau?

Tới Palau du lịch, du khách sau khi xuống máy bay thì nên đặt tour của các công ty du lịch để có lịch trình hợp lý, chi phí tiết kiệm. Nhà Thu Hà đặt tour của công ty IMPAC Nhật. Công ty này khá có uy tín với chất lượng phục vụ rất khá tốt khi bố trí hướng dẫn viên thông thạo nhiều ngoại ngữ khác nhau cho khách, đồng thời nhận trông con miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định để bố mẹ có thể thoải mái có thời gian riêng bên nhau.

Lịch trình ngày đầu tiên ở Palau cho gia đình có con nhỏ như nhà Thu Hà có thể là thuê ô tô tự lái vòng quanh 2 đảo chính, thăm ngọn hải đăng là một di tích lịch sử thời Thế chiến thứ hai, thăm "Nhà Trắng" - tòa nhà Quốc hội của Palau, thăm các khu dân cư, bến cảng dọc đường, đến mũi cực Bắc của Palau.

Ngày đầu tiên gia đình Thu Hà thuê xe tự lái đi thăm thú xung quanh.

Nhà trắng ở Palau.

Sang ngày thứ hai sẽ là hoạt động đi máy bay ngắm toàn cảnh đảo quốc Palau. Khoảng thời gian bay mất khoảng 45 phút. Với những gia đình có người biết lái máy bay như nhà Thu Hà thì có thể toàn quyền sử dụng phương tiện.

"Đảo Palau nhìn từ trên cao giống hệt như một tấm thảm xanh mướt mát. Màu nước biển hòa lẫn với màu xanh của cây phản chiếu óng ánh dưới nắng mặt trời quả là một kỳ quan của thiên nhiên. Nước biển ở đây trong đến độ nhìn từ trực thăng xuống cũng vẫn thấy rõ cả nền đá phía dưới" - cô chia sẻ.



Chồng Thu Hà lái máy bay chở vợ đi thăm đảo.

Toàn cảnh đảo quốc Palau.

Ngày tiếp theo, cả nhà đi đảo Peleliu. Đây là di tích lịch sử nên ghé qua để thấy được sự giao thoa văn hóa. Palau bị Nhật chiếm đóng từ sau Thế chiến thứ 1, đến Thế chiến thứ 2 sau khi Mỹ đánh thắng Nhật, nơi đây thuộc quản lý của Mỹ. Giờ đây, Palau đã là một quốc gia độc lập.

Các di tích Thế chiến 2.

Ngày thứ tư, nhà Thu Hà đi thuyền ra khơi tắm bùn ở hồ Milky way, ngắm sứa ở Jellyfish Lake, Snorkeling. Tại Palau, các cụm đảo nhỏ bao quanh khiến cho khu vực biển này bị chia cắt, nhỏ như những cái hồ. Đây vốn là khu vực núi lửa, tro bụi nham thạch núi lửa tích tụ lại, sau khi chìm dưới biển tạo thành một lớp bùn dày đặc màu trắng, cộng thêm những vụn san hô bị nước biển mài mòn từ năm này sang năm khác khiến nước biển ở đây có ngoài màu xanh ngọc ra còn có chút phớt trắng. Các du khách thường tới đây, trát bùn trắng được moi từ dưới đáy lên để làm đẹp, rất tốt cho da bởi những khoáng chất có trong thứ bùn trắng này.

Đi tắm bùn là trải nghiệm cực kỳ thú vị.

Palau là một trong số ít nơi trên thế giới có loại sứa không có độc. Khi lặn ở đây chỉ cần chú ý không đạp mạnh vào sứa sẽ làm tổn thương chúng. Du khách cũng có thể cầm sứa lên chụp ảnh miễn sao đừng để chúng rời khỏi mặt nước. Nhìn những chú sứa mong manh bơi lội trong nước khiến cho mọi thứ trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Người Palau có tinh thần bảo về môi trường của họ cực cao. Nguồn thu duy nhất là từ du lịch, nhưng ở đây hoàn toàn không có các tập đoàn lớn vào khai thác ồ ạt vì e ngại ảnh hưởng môi trường, san hô và các loài sinh vật biển nơi đây. Người dân cũng vậy, đi đánh bắt cá chỉ đánh bắt lượng vừa đủ, nhờ vậy mà đâu đâu cũng thấy san hô, cá biển, cua ghẹ, hải sâm...

Con trai 14 tháng của Thu Hà cũng được trải nghiệm ngắm sứa.

Những ngày còn lại ở Palau, gia đình có thể tận dụng để nghỉ dưỡng bên trong resort hoặc đi thăm thú các ngóc ngách của quốc đảo. Thời tiết ở đây tuy nắng nhưng cảnh rất đẹp, biển xanh nắng vàng cho nên gần như chỉ cần giơ máy lên là đã ngay lập tức có ảnh đẹp. Với các gia đình có em bé thì lịch trình được gợi ý là 8 ngày 7 đêm.

Ăn gì khi đến Palau?

Đồ ăn bản địa ở đây chủ yếu là khoai, sắn dây hấp, luộc, cá, thịt nướng 1 cách đơn giản, không hề được tẩm ướp qua các loại gia vị. Rau thì có dưa chuột, cà rốt, bắp cải, xà lách ăn sống, hoa quả thì cũng không có nhiều lắm. Các nhà hàng chủ yếu bán đồ ăn theo phong cách Mỹ, Nhật, Trung. Ngoài ra ở đây còn có một quán phở Việt do một đầu bếp Đài Loan mở ra nữa.

Nếu mua cơm hộp ở siêu thị, giá khoảng 3-7$/hộp; đi ăn ở các nhà hàng, trung bình sẽ là 17$/người/bữa, nhà hàng đẹp và ăn ngon là 25$/người/bữa. Còn vào mấy nhà hàng ăn hải sản thì phải lên tới 50$/người/bữa. Có một mẹo nhỏ là mọi người nên liên hệ trước với nhà hàng và đặt dịch vụ đưa đón (miễn phí) của nhà hàng.

Quán phở Việt ở Palau.

Palau có món canh dơi nổi tiếng.

Nguyên con dơi được chế biến thành món ăn.

Dưới đây là danh sách một số nhà hàng mà dân bản địa hay ăn với đồ ăn ngon, bài trí đẹp và đánh giá của Thu Hà.

Dragon Tei: Đây là quán Nhật, bên trong nhỏ, cảm giác ẩm thấp, đồ ăn khá ngon, giá khoảng 20$/người, lượng đồ ăn ít, ăn thanh cảnh đổi bữa.

Drop Off Bar and Grill: Quán đồ Tây view đẹp, cạnh cảng biển, menu nhiều lựa chọn, món nào cũng rất ngon, giá rẻ so với các quán ngon khác (khoảng 17$/người/bữa). Đây là quán mà hầu như ngày nào nhà Thu Hà cũng chọn ăn.

Kramer's Café: Quán đồ ăn bản địa, nằm sâu trong khu cảng. Đồ ăn ở đây cũng tạm ngon nhưng với người thích ăn mặn thì sẽ có phần không hợp vì quán nấu khá nhạt.

Marina Café VITA: Quán này do một người Nhật mở ra. Vợ chồng cựu Nhật Hoàng (đã thoái vị) từng đến đây trong chuyến công du Palau của mình. Đồ ăn rất ngon, view đẹp, ngắm hoàng hôn thì không gì có thể chê được. Giá ở đây không rẻ nhưng vẫn được nhiều người chọn sẽ quay lại nếu có dịp.