Cô chủ tiệm nail khẳng định mình và Quang Hải chỉ là bạn khác giới, nhưng động thái trên Facebook và Instagram lại như “ván đóng thuyền”

Hiện tai, nếu nói Quang Hải là chàng cầu thủ nổi tiếng về mọi mặt trong làng túc cầu cũng không có gì sai cả. Bởi bên cạnh chuyên môn cũng như phong độ thi đấu xuất sắc, anh chàng còn luôn gây chú ý vì chuyện tình cảm của mình. Và mới đây nhất, Quang Hải lại vướng tin đồn hẹn hò với 1 bóng hồng nữa là Huyền My, cô chủ tiệm nail ở Hà Nội.

Cả 2 bị dân tình soi ra cả tá bằng chứng về mối quan hệ đặc biệt như tin nhắn quan tâm, chăm sóc của Hải dành cho My, bạn bè của My thường xuyên nhắc đến một anh chàng tên H nào đó của cô nàng. Và đặc biệt, Huyền My còn từng khoe chiếc áo với chữ kí của Quang Hải. Chuyện hẹn hò của cặp đôi tưởng như chỉ còn chờ ngày công bố cho bàn dân thiên hạ biết nữa thôi nhỉ?

Tuy nhiên, khi liên hệ với Huyền My, cô nàng lại một mực phủ nhận mối quan hệ này. "Thật ra thì có là ai đi chăng nữa đều có những mối quan hệ khác giới là bạn bè. Mình và anh Hải cũng là bạn thôi. Và mình mong là mọi người hãy suy nghĩ chiều hướng thoải mái hơn về những mối quan hệ của anh ấy" - cô chủ tiệm nail cho biết.

Trong khi đó, ở những story mà Huyền My trả lời dân mạng về chuyện của mình và Quang Hải, cô nàng không hề chối. Thậm chí, cô nàng còn nhận lời chúc mừng hạnh phúc và trả lời câu hỏi tự nhiên như là bạn gái của Quang Hải thực sự.

Hỏi: Em nghĩ thế nào về những bài báo nói về bạn gái tin đồn của Quang Hải là 1 người khác?

Đáp: Em cũng không mấy quan tâm đâu. Vì anh Hải cũng có rất mối quan hệ là khác giới ạ!

Huyền My hiện nhận về kha khá câu hỏi thắc mắc từ fan.

Thêm một chi tiết nữa là 2 ngày trước, Quang Hải tham dự tiệc sinh nhật của bạn Huyền My. Và thậm chí được một người bạn khác đùa giỡn gọi anh rể.

Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn nhưng nhân vật chính nói sao thì biết vậy chứ sao. Còn việc của chúng mình bây giờ là lót dép hóng thôi nhỉ?