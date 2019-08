Mẹ Quang Hải từng nói gì về chuyện tình yêu và bạn gái của con trai

Trong trả lời phỏng vấn với VietNamNet, mẹ đẻ cầu thủ Quang Hải cho biết, bà khuyến khích con trai tập trung cho sự nghiệp, không để tình yêu làm ảnh hưởng.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải mang áo số 19 trong đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh bắt đầu được chú ý từ giải U19 Châu Á năm 2018.

Bên cạnh sự nghiệp, anh được người hâm mộ quan tâm bởi chuyện tình với hot girl xứ Quảng - Nguyễn Nhật Lê, sinh viên một trường nghệ thuật ở Hà Nội.

Nhật Lê ra sân cỏ ủng hộ bạn trai

Khác với các cặp đôi như Bùi Tiến Dũng - Khánh Linh, Thùy Dương - Huy Hùng hay Tiến Linh - Ngọc Quyên - nhận nhiều ủng hộ của mọi người, mối tình của Quang Hải luôn đứng trước búa rìu, chỉ trích.

Bạn gái của anh thường xuyên bị phê phán bởi cách ăn mặc khoe da thịt, kiến thức kém cỏi, dựa hơi bạn trai để nổi tiếng...

Tuy nhiên, chàng cầu thủ gốc Hà Nội vẫn bên cạnh, che chở Nhật Lê. Đặc biệt là động viên người yêu phát triển khả năng ca hát.

Cặp đôi cũng nhiều lần dính nghi án chia tay. Để xóa tan tin đồn, vào dịp sinh nhật Quang Hải đầu năm 2019, Nhật Lê bất ngờ viết lên tường facebook bạn trai lời chúc: 'Ngày HZ Say Hi với thế giới, chúc những gì tốt đẹp nhất nhé! Happy birthday to my love. Nhờ ngày đặc biệt nên tiện thể lên bức ảnh không lại tưởng quên mặt nhau rồi', kèm theo đó là bức ảnh tình tức của 2 người.

Đáp lại lời chúc của bạn gái, Quang Hải cũng ngọt ngào gửi lời cảm ơn tới bạn gái xinh đẹp: "Cảm ơn vợ Lu nha".

Gần đây nhất, Nhật Lê và Quang Hải tiếp tục bị đồn đoán đã đường ai nấy đi khi bỏ trạng thái "đang hẹn hò", xóa tên thay thế nhắc tới nhau trên Facebook và không còn tương tác trên trang cá nhân. Đồng thời một số bức ảnh chụp chung giữa cả hai cũng bị gỡ bỏ. Đáp lại, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng.

Bức ảnh Nhật Lê chia sẻ lên tường facebook của Quang Hải vào tháng 4/2019

Thời điểm đầu năm 2018, phóng viên VietNamNet từng có cuộc gặp gỡ mẹ đẻ và mẹ nuôi của Quang Hải. Cả hai người đều có chung quan điểm là khuyên con trai tập trung tinh thần cho sự nghiệp. Tất cả việc ngoài lề nên bỏ qua một bên, tránh ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, kể cả chuyện yêu đương.

Bà Nguyễn Thị Cúc - mẹ đẻ Quang Hải chia sẻ: "Tôi vẫn nói với con, con còn trẻ, tương lai còn dài, phải biết việc gì là chính, việc gì là phụ. Con yêu ai, tìm hiểu ai là quyền của con nhưng miễn đừng để ảnh hưởng đến bản thân".

Bà Cúc (áo vàng) và bà Thu Trang (áo trắng) đón con ở sân bay

Trong khi đó, bà Vũ Thu Trang - mẹ nuôi Quang Hải cũng tiết lộ về người yêu của anh.

“Quang Hải hay khoe với tôi về bạn gái của mình. Bạn gái đầu cũng gắn bó với Hải từ hối cấp 2. Hải thường hay gọi điện thoại, tâm sự vì con muốn tôi nhận xét về bạn gái một cách khách quan. Sau đó, khi mối tình ấy không thành, tôi luôn động viên con phải thật vững vàng.

Từ ngày có bạn gái thứ hai, tôi ấn tượng khi Hải nói rằng: 'Mẹ ơi, con thấy bạn gái con rất giống mẹ'. Lúc đó, tôi rất bất ngờ, tôi hỏi con rằng bạn gái con giống ở mẹ điều gì? Hải trả lời: 'Khuôn mặt em ấy rất giống mẹ, rất xinh đẹp ạ'.

Tôi đã nói với Quang Hải: 'Mẹ không quan trọng cô gái con chọn có đẹp hay không, mẹ chỉ mong đó là cô gái hợp với con, giúp con có những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống'.

Khoảnh khắc hạnh phúc từng có của cặp đôi