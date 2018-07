"Diên hi công lược" của Xa Thi Mạn gây sốt, đứng hạng 1 trong các phim chiếu mạng

Bộ phim Diên hi công lược do Vu Chính làm nhà sản xuất hiện đang phát sóng đến tập 7 và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tính trong ngày 22/7, Diên hi công lược đã đạt hơn 108 triệu lượt xem, đứng thứ 1 trong các phim chiếu mạng cùng thời điểm. Con số này chỉ được tổng hợp ở các phim chiếu mạng, không bao gồm các phim phát song song ở cả website lẫn đài truyền hình như Phù Dao.



"Diên hi công lược": Cảnh đấu đá của Xa Thi Mạn - Tần Lam gây nức lòng khán giả

Diên hi công lược có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Tống Xuân Lệ Với đề tài cung đấu và lấy bối cảnh những năm thời Càn Long, nội dung tác phẩm xoay quanh những đấu đá giữa các thế lực trong cung cấm. Phim mở đầu với việc thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhập cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái xấu số...

Xa Thi Mạn.

Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) là người hiền đức, tuân theo lễ pháp lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối vì vậy luôn tận lực trợ giúp và quan tâm cô. Dưới sự dạy bảo của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng thành thành một nữ quan chính trực, kiên cường, bỏ lại lòng oán hận để sống một cuộc sống đúng đắn.



Hoàng hậu bất hạnh hoăng thệ khiến cho Ngụy Anh Lạc đối với Càn Long (Nhiếp Viễn) hiểu lầm chồng chất, hai người từ căm ghét lẫn nhau cuối cùng dần thấu hiểu và giúp đỡ đối phương. Anh Lạc bằng sự dũng cảm, trí thông minh linh hoạt, ý chí rộng lớn đã hóa giải những khó khăn trùng điệp chốn cung đình, cuối cùng trở thành Hoàng Quý phi giúp đỡ hoàng đế Càn Long đạt được thời thái bình thịnh thế.

Ngay khi Diên hi công lược gây sốt và được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội, Vu Chính đã chia sẻ lên weibo cá nhân những dòng đầy thích thú: "Trong lúc kha khá người sôi lên với 1001 suy đoán liệu hoàng thượng có bị cắm sừng, Phú Sát hoàng hậu và Thuần phi liệu có trồng hoa bách hợp, liệu ý định thực sự của Thuần phi Tô Tịnh Hảo là gì, ai là người gây ra cái chết của Ngụy Anh Ninh, ôn gián Ngụy Anh Lạc đập mãi không chết sẽ còn gây sóng gió cho ai trót đắc tội với nó, thì có kẻ rung đùi nhìn thế nhân điên đảo".