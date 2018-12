Clip nghi vấn nam thanh niên đẩy camera để trộm 76 lượng vàng và hơn 3 tỷ đồng

Chiều 5-12, Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang điều tra vụ mất tài sản lớn xảy ra tại xã Bình Hòa Phước. Theo đó, vào chiều tối 4-12, chị Nguyễn T.H (40 tuổi; ngụ tại xã) đến công an địa phương trình báo gia đình bị trộm đột nhập cuỗm mất tài sản gồm: 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác, tổng giá trị tài sản bị mất trộm trên 8,3 tỷ đồng.

Nam thanh niên bấm chuông trước cửa nhà trước khi xảy ra vụ trộm. Ảnh cắt từ camera an ninh

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Long Hồ vào cuộc điều tra. Đến 12 giờ ngày hôm nay, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại hiện trường để ghi nhận lời kể của chủ nhà.

Clip: Nam thanh niên được cho là kẻ trộm 76 lượng vàng được camera an ninh ghi lại

Nguồn tin cho hay, ngôi nhà chị H. có gắn 6 camera an ninh, kẻ trộm có thể đã đột nhập từ cửa sau căn nhà và đẩy camera quay hướng khác để thực hiện trót lọt vụ trộm. Camera an ninh phía trước cổng ngôi nhà đã ghi hình được một thanh niên đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay đi vào bấm chuông trước thời điểm chủ nhà trình báo bị trộm. Theo nhận định của công an, thanh niên này có thể là kẻ trộm tài sản.