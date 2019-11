Clip: Lại thêm 1 xe đưa đón học sinh bật tung cửa sau khiến 2 học sinh rơi văng xuống đường

Mới đây, mạng xã hội lại một lần nữa sục sôi và vô cùng kinh sợ khi chứng kiến cảnh một chiếc xe đưa đón bất ngờ bị bật tung cửa sau khiến 2 em học sinh rơi xuống đường đông phương tiện qua lại.

Clip: Lại thêm 1 vụ xe đưa đón học sinh bật tung cửa sau khiến 2 em học sinh bị rơi văng xuống đường

Theo nội dung ghi lại từ camera bên đường cho thấy, khi chiếc xe đưa đón chở học sinh đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị bung cửa sau khiến 2 em bị té ra ngoài.

Rất may các em chỉ bị xây xát, không bị thương nghiêm trọng.

2 em học sinh ngã lăn xuống đường. Ảnh cắt từ clip

Nhiều cư dân mạng xem đoạn clip trên đã hết cả hồn và không hiểu vì sao một tai nạn nguy hiểm như vậy lại một lần nữa xảy ra.

Bởi trước đó vài ngày, một chiếc xe đưa đón học sinh ở Trường tiểu học Phan Bội Châu thuộc P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũng từng khiến 3 em học sinh rơi xuống đường vì bị bung cửa sau khiến nhiều người bức xúc xen lẫn phẫn nộ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến nhiều người, đặc biệt các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng, bất an đồng thời cho rằng cần có biện pháp xử lý và quản lý nghiêm ngặt về chất lượng an toàn đối với những loại xe đưa đón này để đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Theo người đăng tải đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 phút ngày 29/11 tại tuyến QL1A trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.