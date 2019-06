Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Hành tung của Bùi Thị Kim Thu sau khi được tại ngoại

Vụ án nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị bắt cóc, hiếp dâm và sát hại gây chấn động cả nước suốt thời gian qua. Với thủ đoạn gây án dã man, liên tục xuất hiện những tình tiết mới, nhiều bí ẩn xoay quanh vụ án khiến dư luận xôn xao một thời gian dài.

Sau hơn 4 tháng điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn, có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, HKTT Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, trước đó, bị can Thu bị khởi tố, tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tạm giam, đơn vị đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Đất Việt sáng 29/6, một lãnh đạo xã Thanh Nưa (H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, bị can Bùi Thị Kim Thu - người bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà đã tới trình báo với địa phương sau khi được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cho tại ngoại.

"Đối tượng Bùi Thị Kim Thu đã tới UBND xã trình diện. Tuy nhiên, Thu đang ở đâu thì tôi không nắm được. Căn nhà của vợ chồng Thu vẫn đang bị niêm phong. Lực lượng chức năng sẽ giám sát, quản lý chặt chẽ đối tượng này", lãnh đạo xã Thanh Nưa cho biết thêm.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang điều tra, làm sáng tỏ đường dây buôn bán ma túy của bị can Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) và vợ chồng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán cùng Lường Văn Hùng.



Như vậy, đến nay, cảnh sát đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ việc nữ sinh Cao Thị Mỹ D. bị cưỡng hiếp và bị sát hại, gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị khởi tố để điều tra về tội Không tố giác tội phạm.