Chuyện nghề của hai siêu sao bóng đá thế giới cho thấy: Ích kỷ một chút để thành công là điều cần thiết

Đây là Wayne Rooney, ngôi sao đã cũ của câu lạc bộ Manchester United

Có thể bạn là người hâm mộ bóng đá và biết rõ Rooney là ai, cũng có thể không.

Vị trí sở trường ban đầu của Rooney là tiền đạo săn bàn thắng.

Khi 18 tuổi, Rooney đá rất hay và cho thấy bản thân có nhiều triển vọng. Sự tài năng giúp anh có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau. Có thể nói, Rooney từng là nhân tài mà nước Anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Đáng buồn, chính khả năng linh hoạt ở nhiều vị trí đã dần phá hủy anh. Wayne Rooney, một tiền đạo, đã dành phân nửa sự nghiệp để chạy trên cả sân.

Lý do rất đơn giản, Rooney có khả năng chuyền bóng tuyệt vời và khả năng bắt nhịp trận đấu tốt. Rooney chẳng mảy may gì khi thường xuyên phải hỗ trợ đồng đội hoặc đá trái sở trường theo yêu cầu của huấn luyện viên.

Chính vì sự năng nổ, đá ở quá nhiều vị trí nên thể lực của Rooney bị bào mòn, bản năng ghi bàn cũng dần mất đi.

Giờ đây, anh đang ở những ngày le lói cuối cùng trong sự nghiệp dù đã 31 tuổi. Rooney chưa từng được đề cử giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm (Best player of the year), cũng chưa bao giờ giành được danh hiệu Vua phá lưới (Top scorer).

Vài năm trước, Rooney đã chính thức nói lời chia tay Manchester United sau 13 năm gắn bó để trở về Everton - cái nôi thuở thiếu thời.

Điều bất ngờ là gì? Những cầu thủ xưa kia được Rooney đá thay, bọc lót... đang quay ra chỉ trích anh. Thật cay đắng!

Giờ là câu chuyện của Cristiano Ronaldo - CR7. Vị trí sở trường ban đầu của CR7 là đá cánh

CR7 cũng từng là một tài năng trẻ tuyệt vời tại Manchester United. Khi Rooney 18 tuổi, CR7 19 tuổi. Từ thuở chân ướt chân ráo bước chân vào M.U, báo giới và những người có chuyên môn thậm chí đánh giá CR7 thấp hơn, kém triển vọng hơn Rooney.

Họ cứ thế chơi bóng với nhau, cho đến khi cách đối nhân xử thế đưa Rooney và CR7 đến những con đường khác nhau.

Vì luôn khao khát ghi bàn, huấn luyện viên đã cố cho CR7 thử đá ở nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, anh ta từ chối.

Thường xuyên đi bóng cá nhân lại chỉ muốn đá cánh, CR7 bị cho là ích kỷ vì luôn muốn là người ghi mọi bàn thắng.

Dù đã ngoài 30, CR7 vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Các giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng, Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất năm của CR7 nhiều đến nỗi trong nhà không đủ chỗ treo.

Nếu được nhìn thấy ngày hôm nay từ mười mấy năm trước, liệu Rooney có lựa chọn khác không? Nếu ích kỷ một chút, bám trụ đến cùng với vị trí sở trường thì cuộc đời của cầu thủ này đã "ấm" hơn rất nhiều.

Đôi khi, bạn cần ưu tiên cho bản thân mình trước. Ai cũng chỉ sống có một lần, nếu hi sinh cho người khác nhiều hơn những gì có thể, bạn đang và sẽ nắm chắc phần thua thiệt. Hoặc có thành quả nhưng đành sống kiểu "lực bất tòng tâm" giống như Wayne Rooney hiện giờ.

Một bài học không mới nhưng chưa bao giờ cũ: Cách tốt nhất để thất bại chính là cố làm hài lòng tất cả mọi người.

Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân của Phillip Michael Mpalabule, một trong những cây viết nổi bật của nền tảng hỏi đáp Quora*