Chuyên gia nhượng quyền Nguyễn Phi Vân: “Để trở nên quyết liệt, hãy tự hỏi mục đích của cuộc đời bạn là gì?”

Được đông đảo công chúng biết đến với vai trò là “gương mặt vàng” trong làng “nhượng quyền”, chuyên gia Nguyễn Phi Vân hiện là thành viên sáng lập và phát triển của Công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia…



Giữ nhiều vai trò chủ chốt trong các tập đoàn đa quốc gia, những kinh nghiệm mà Nguyễn Phi Vân có được trong quá trình vận hành doanh nghiệp là vô cùng quý báu. Trên trang cá nhân của mình, chuyên gia 7x thường xuyên chia sẻ những bài viết vô cùng sâu sắc và thực tế về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng mềm mà dân văn phòng có thể ứng dụng để làm hành trang cho bản thân.

Vừa mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Phi Vân lại một lần nữa khiến người hâm mộ gật gù với bài viết được mang tên: “Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?”.

“Trong đời mình, tôi đã thử nhiều cách rồi, làm gương, mắng xối xả và siêu sốc, tỉ tê coaching, hối lộ, viết sách, viết blog, đổ hết sức ra đi chia sẻ,... thiếu điều quỳ lạy nữa là đủ bài. Đứa hơi được truyền cảm hứng thì hỏi, có bộ công cụ gì hôn. Kẻ nhởn nhơ nghe cho có, cười cười cho qua thì, ủa quyết liệt chi cho mệt. Gì cũng có hết rồi, cố gắng làm chi nữa.

À thì ra sự phú hữu cũng có mặt tệ phát ớn. Nó làm cho con người cạn kiệt động lực để vươn lên. Còn người xoay vần trong sự khốn khó của xã hội thì, bỏ cuộc ngay trước khi có dự định dấn thân, vì cố cho lắm trước sau gì cũng bị dìm hàng, bởi sự bất công đã phổ cập trong xã hội.

Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?

Chắc không giúp được. Người quyết liệt sinh ra bản tính đã quyết liệt, không cần bộ công cụ 9 bước 8 cách gì. Người tổn thương kiếm tìm cách trả thù đời, đòi lại công bằng kiểu giang hồ, họ được nuôi dưỡng bởi hận thù và OMG quyết liệt với năm mươi mốt sắc màu đen tối. Nhưng cũng có một kiểu quyết liệt tinh khôi hơn thế, khi ai đó ngộ ra, tìm thấy mục đích sống của cuộc đời mình.

Khi mục đích sống lớn hơn thân tầm gởi giữa đời, khi họ biết mình lạc giữa cõi trần để làm nhiều hơn là ái ố hỷ nộ. Họ quyết liệt học hỏi để bản thân mình tốt hơn. Bản thân có tốt hơn mới mong giúp được người khác. Họ quyết liệt chiến đấu, làm việc cật lực, sáng tạo không ngừng, chẳng vì thứ gì khác hơn là tiến lên một bước mỗi ngày, về phía mục đích cuộc đời mà mình đã chọn. Mục đích của bạn là gì?

Cho nên, chắc không cần phải ép uổng ai, đưa tool cho ai, hò hét hay truyền cảm hứng cho ai. Chắc chỉ cần một cú hích nhẹ, một lời nói thoảng qua, một câu chuyện thật, một cuốn sách đổi đời, một tấm chân tình bao la và sự khoan dung vô điều kiện. When the student is ready, the teacher shall appear - Khi trò đã sẵn sàng, thầy sẽ xuất hiện.

Còn trò chưa ready, thì đừng có gào thét gọi thầy. Rồi sẽ có ngày, trò té sấp mặt, hoang mang không biết mình là ai, tồn tại vì cái quái quỷ gì, sao phải mệt mỏi gánh vác, cào cấu trong đời để tan biến một chiều thu sớm hạ. Khi cái ego nó nổ banh như bong bóng xà phòng sau mọi lung linh bay bổng, người ta chắc sẽ tự nguyện tìm về mảnh lặng im bên gác nhỏ ven đường, mặc cho mắt nhắm nghiền, hồn ngơ ngác muôn phương, và tim vỡ theo điệu buồn nhân thế.

Làm sao để giúp ai đó trở nên quyết liệt?

Hành trình tôi đi tìm tôi của mỗi người là hành trình rất cá nhân, rất khác. Không ai có thể giúp ai. Không ai có thể dạy ai. Chỉ có tôi sẽ tìm thấy con người quyết liệt của chính mình, khi tôi tìm và tôi thấy”.

Ngay sau khi vừa được đăng tải cách đây chưa lâu, những dòng tâm sự của nữ chuyên gia đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự tâm đắc đã được để lại bên dưới phần bình luận:

“Giống như câu trích từ trong sổ tay ra thế giới: “Con người có hai cuộc sống: một là ngày ta sinh ra và hai là ngày ta trả lời ta được vì sao ta được sinh ra”.

“Bài viết nào của chị cũng chạm đến trái tim người nghe, ít nhất là đối với em”.

“Đúng đấy ạ, mục đích là thứ cần thiết, giúp chúng ta định hình được bản thân mình muốn gì, cần gì và sẽ phải làm những điều gì. Cảm ơn chị về bài đăng quá đỗi sâu sắc”.

Thật vậy, trong tất cả mọi việc của đời sống, chúng ta cần lắm sự quyết liệt để có thể đi đến thành công. Và sự quyết liệt ấy vốn bắt nguồn từ mục đích mà chúng ta đặt ra. Bởi mục đích đóng vai trò như ngọn hải đăng giữa trời đêm mù mịt, giúp những con thuyền lạc bến tìm lại được bờ. Vậy nên, mọi công việc được giao, chị em công sở hãy đặt ngay cho mình một mục tiêu để có thể hoàn thành một cách quyết liệt nhé!