Làm chưa tròn năm đã "hỏi thăm" vấn đề tăng lương, nàng công sở được góp ý nhẹ nhàng mà sâu cay đến mức câm nín

Được tăng lương sau một thời gian làm việc là điều mà 100% dân công sở đều mong chờ. Tuy nhiên, dù là được công ty tăng hay bản thân chủ động xin tăng thì “tăng bao nhiêu mới hợp lý?” và “tăng ở thời điểm nào?” là 2 câu hỏi mà không phải ai cũng có câu trả lời.

Trước tình hình đau đầu này, một nàng công sở đã quyết tâm đăng đàn hỏi dân mạng. Cô viết trong một diễn đàn chuyên “tám” chuyện công sở như sau: “Chào các anh chị. Chuyện là em làm cho công ty hiện tại cùng gần hết 1 năm rồi. Thường thì sau 1 năm mình có được tăng lương không ạ? Tăng bao nhiêu phần trăm thì là hợp lý vậy anh chị?”.

Đối diện vấn đề không của riêng ai này, câu chuyện nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của hội 500 anh chị em công sở chỉ sau ít giờ đăng tải. Tất nhiên, hàng loạt ý kiến xoay quanh với tính chất trợ giúp cũng đã được nêu ra bên dưới phần bình luận.

Đa phần mọi người đều dựa vào quy chế của các công ty mình làm việc để chia sẻ, có người thì bảo 1 năm là đã được tăng, số tiền thường là dao động trong khoảng 500k-2 triệu, ấy vậy mà cũng có người bảo 1 năm thì chưa được tăng,...

“Tùy công ty. Công ty mình tăng lương 2 lần năm, tức 6 tháng lần. Mỗi lần tăng bao nhiêu là tùy ở mình, 1 step tầm 500k”.

“Công ty mình 1 năm chả bao giờ được tăng.Phải nhỏ to tâm sự với sếp thì may ra được thương tình mà tăng cho”.

“1 năm thì tăng tầm 10% lương mình thấy ổn rồi. Đừng đòi hỏi nhiều vì mới làm có một năm mà”.

“Công ty em thấy bảo 50$/năm, em cũng không biết vậy là có hợp lý hay không nữa”.

Cứ thế, những ý kiến chung chung không nhất quán (vì tùy thuộc ở mỗi công ty mà), câu chuyện tăng lương này đã trở nên hot hơn bao giờ hết. Đáng chú ý hơn cả, một bình luận cực “xịn xò” đã xuất hiện và xé tan sự huyên náo đó, thống nhất các ý kiến và khiến mọi người vỗ tay rần rần.

Cụ thể, dân mạng có tên T.Đ.Đ bình luận: “If you want to get more, you become more. Tạm dịch: Nếu bạn muốn nhận nhiều hơn, hãy trở nên xứng đáng hơn”.

Quả thật, chuyện tăng lương, tăng lúc nào và tăng bao nhiêu là hợp lý thì ngoài việc phụ thuộc cơ chế của riêng mỗi công ty, nó còn chịu tác động lớn bởi khả năng làm việc của mỗi người. Tin chắc rằng, chẳng có người nhân viên giỏi thực thụ nào lại bị công ty bạc đãi cả, nơi chốn nào cũng muốn giữ “nhân tài” để giúp công ty phát triển cả mà, phải không?

Vậy nên, tốt nhất là trước khi đòi hỏi việc tăng lương, bản thân mỗi người phải phấn đấu cống hiến cho công việc đi đã!