Chuyên gia Nguyễn Phi Vân nói về kỹ năng nhiều người trẻ Việt Nam rất tệ, dân công sở cũng “nhột” khi nghe xong

Nếu làm việc trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, chắc hẳn chị em công sở sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm khi nghe đến cái tên Nguyễn Phi Vân - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhượng quyền tại Việt Nam.

Bà hiện là thành viên sáng lập và phát triển Công ty World Franchise Associates tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, đại diện cho gần 1000 thương hiệu quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, bà cũng là Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia.

Nguyễn Phi Vân từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestlé, Abbott, San Miguel, Mastercard, Johnson & Johnson, Gloria Jean’s… và cũng là tác giả của hàng loạt đầu sách bán chạy như: "Quảy gánh băng đồng ra thế giới", "Nhượng quyền khởi nghiệp”, và "Con đường ngắn để bước ra thế giới”.

Trên trang cá nhân của mình, nữ chuyên gia thường có những bài viết, chia sẻ vô cùng bổ ích, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế nhằm giúp những cá nhân trong môi trường công sở có thêm kiến thức cũng như kỹ năng để hoàn thành tốt công việc.



Đơn cử, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nguyễn Phi Vân đã có dịp chia sẻ những trăn trở về sự thiếu hụt và yếu kém trong kỹ năng “briefing” (tóm tắt nội dung công việc) của nhiều bạn trẻ Việt. Cụ thể, cô viết:

“Một trong những kỹ năng rất tệ của bạn trẻ Việt Nam khiến tôi nổi cơn hoài, là kỹ năng briefing - chia sẻ thông tin định hướng cho người khác thực hiện một công việc hay nhiệm vụ nào đó.

Khi cần ai đó làm gì cho mình, điều quan trọng nhất phải làm tốt là briefing thật rõ, thật kỹ, thật đầy đủ và chi tiết tại sao làm, làm thế nào và làm gì, những điều cần lưu ý là gì và tại sao.

Trong rất nhiều lần trải nghiệm, tôi thường nhận được các kiểu briefing sơ sài, thiếu thông tin, đùa việc một cách vô trách nhiệm cho có cho xong, không hề bỏ chút thấu cảm vào để hiểu người khác cần gì, không hề bỏ chút tâm vào để hiểu người khác nhận thông tin như vậy thì có thực hiện công việc được hay không. Kết quả ngàn lần như một là vứt đi, trong khi hao phí bao nhiêu nguồn lực, nhân lực. Rảnh quá hả? Bày việc ép nhau làm chỉ để vứt đi?

Bạn nghĩ lại đi, khi ai đó briefing kiểu này, khiến bạn loay hoay, hoang mang không biết phải làm sao cho đúng thì bạn rơi vào cảm giác thế nào? Stress? Áp lực, hoảng hốt, mất tự tin? Out of nothing? Chẳng vì cái gì hết cả? Chi vậy? Thật vô tích sự khi bày biện ra sự vô hiệu quả không cần có.

Tất cả, giải quyết đơn giản chỉ bằng cách “put yourself in other people's shoes” - đặt chân mình vào giày người khác, hỏi bản thân mình brief vậy một người không phải là mình, chưa hiểu gì về đề tài hay dự án này, họ có hiểu và có thể triển khai tốt hay không. Tất cả sự vô hiệu quả, chỉ cần chút thấu cảm, chút kỹ năng nói hay viết rõ ràng, tự nhiên biến mất.

Cho nên, làm ơn đi, thứ nhất là luôn đặt mình vào vị trí người nhận. Thứ hai là dành thời gian suy nghĩ và briefing hiệu quả. Thêm 30 phút và rắc vào đó chút tâm, là bạn trở thành hero, cứu cả một mớ vô hiệu quả của cả tháng, cả tuần, cả đám emo - cảm xúc phóng đại tào lao vì cãi vã nhau của đội. Cuối cùng, bạn đi làm là để vui, để học, để thành công và phát triển, hay đi làm để xông pha vào những cuộc chiến vô tích sự cho hết một đời người?

Vậy đi nha. Bắt đầu từ hôm nay!”.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng của Nguyễn Phi Vân đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Rất nhiều ý kiến đồng cảm đã được để lại bên dưới phần bình luận. Bên cạnh đó, có không ít lời cảm ơn được gửi đến nữ chuyên gia vì những kiến thức rất thiết thực và bổ ích này.

“Chuyện này cũng dễ mà các bạn trẻ cứ mắc hoài. Chỉ cần cẩn thận ghi lại, xem lại rồi sắp xếp lại mà vẫn cứ phải học hoài, học mãi 1 bài học. Bài học của chị rất bổ ích cho một tuần mới hứng khởi và hiệu suất”.

“Em cũng dị ứng với mấy lớp đào tạo kỹ năng toàn nói những câu truyền cảm xúc (dạng như NPL) rồi bao biện là truyền cảm hứng hay năng lượng mới tích cực làm việc được. Công việc dễ thì đâu phải mất thời gian vô tích sự, còn việc khó thì nó không chọn những người nửa nạc nửa mỡ như thế”.

“Em đồng ý! Ngoài ra thì theo em người take brief cũng cần có kỹ năng take brief, biết cách đặt câu hỏi để làm rõ những nhiệm vụ. Hai bên cùng phối hợp để tạo được hiệu quả tốt nhất”.

Thế giới ngày một phẳng hơn và cơ hội để tất cả chúng ta có thể “quảy gánh băng đồng vươn ra thế giới” ngày một rộng mở. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, việc đầu tiên mà chị em công sở chúng ta cần làm đó chính là trang bị cho bản thân những kỹ năng làm việc cơ bản để có thể đủ điều kiện đứng vào đường đua.