Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện lần thứ 2 bị mời lên làm việc vì phát ngôn xúc phạm chủ tịch xã

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 2 gửi giấy mời cho ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) lên làm việc để làm rõ những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội.

Trước đó, trong lần thứ nhất được mời, ông Luyện đã không đến Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc theo lịch hẹn.

Ở lần thứ 2 này, cơ quan chức năng mời Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba đến làm việc vào 1/8.

Hồi đầu tháng 7, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, ông Nguyễn Thái Luyện đã từng đến trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc do có những phát ngôn trong các đoạn phim phát trực tiếp trên mạng xã hội có biểu hiện xúc phạm lực lượng công an xã, chính quyền xã.

Ông Nguyễn Thái Luyện trong một lần đến trụ sở công an tỉnh BRVT làm việc.

Trao đổi với báo chí sau buổi làm việc với công an, ông Luyện cho biết cơ quan chức năng làm việc với ông xoay quanh nội dung những phát ngôn liên quan tới lực lượng công an xã, chủ tịch xã trong các đoạn clip trên mạng xã hội.

"Xem clip tổng thể thì không sai, nhưng cắt ra một đoạn thì đúng là sai thiệt, xúc phạm tới nhiều người. Tôi có giải thích với cơ quan công an về vấn đề này", ông Luyện giải thích. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba cũng cho biết đã cung cấp đoạn clip đầy đủ cho cơ quan chức năng.

Hồi 28/7, lực lượng Công an quận Tân Bình, TP. HCM đã phong tỏa khu vực xung quanh một trung tâm tiệc cưới trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP. HCM), nơi Công ty CP Địa ốc Alibaba dự kiến tổ chức lễ ra mắt dự án mới.

Sau diễn biến này, Công ty Alibaba đã ra thông báo "hội nghị tạm hoãn".

Nhân viên công ty này cho biết lễ công bố "dự án Ali Venice City" được dời về trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và được phát trực tiếp trên fanpage Địa ốc Alibaba.

Ngoài ra, Công ty CP Địa ốc Alibaba từng giới thiệu "dự án KĐT Sinh thái Ali Venice City" nằm tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, trên khu đất có diện tích 179ha. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, bà Hồ Thị Minh Tâm cho biết chưa có bất kỳ dự án nào với tên gọi như vậy được triển khai tại đây.