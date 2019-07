Ông chủ Công ty Địa ốc Alibaba đã thừa nhận gì với Công an Bà Rịa - Vũng Tàu?

Theo đại tá Bùi Văn Thảo, ngày 4-7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh BR-VT chỉ làm việc với nội dung yêu cầu ông Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP Địa ốc Alibaba xác nhận lời nói, hình ảnh trên clip có phải do ông Luyện phát ngôn. "Qua làm việc ông Luyện thừa nhận những hình ảnh, lời nói đó là của mình" - Giám đốc Công an tỉnh BR-VT thông tin.

Về hướng xử lý những phát ngôn này, theo đại tá Bùi Văn Thảo, sau khi làm việc và có báo cáo, Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh, cơ quan điều tra công an tỉnh đánh giá bản chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.

"Đối với các "dự án" Công ty CP Địa ốc Alibaba đang phân phối đất nền trên địa bàn, Ban giám đốc công an cũng yêu cầu các cơ quan công an địa phương rà soát lại để tiếp tục điều tra, làm rõ" - ông Bùi Văn Thảo nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thái Luyện phát ngôn về lực lượng công an xã, chủ tịch xã tại buổi tọa đàm do địa ốc Alibaba tổ chức, Ảnh: cắt từ clip.

Một diễn biến khác, cùng ngày UBND thị xã Phú Mỹ cho biết ông Nguyễn Ngọc Sự, chủ khu đất mà địa ốc Aliababa phân phối đất nền dưới tên "dự án Alibaba Tân Thành Center City 1" tại xã Châu Pha đã nhận được quyết định cưỡng chế mà địa phương cho người ra tận TP. Hà Nội để gửi.

Những con đường nhựa trong khu đất vi phạm của ông Sự đã được lấp lại để đối phó với cơ quan chức năng khi có quyết định cưỡng chế.

Ông Sự ủy quyền cho một cá nhân khác có đơn xin xem xét kèm theo bản cam kết tự khắc phục hậu quả sau khi nhận được quyết định cưỡng chế.

"Nếu phía chủ đất xin tự khắc phục được thì rất tốt, chúng tôi rất tán thành nhưng khắc phục có nghĩa là phải trả lại nguyên hiện trạng ban đầu là đất nông nghiệp chứ không phải khắc phục bằng hình thức để đối phó, chúng tôi sẽ làm việc lại về vấn đề này" - một lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ cho hay.

Theo UBND thị xã Phú Mỹ, mọi quy định về việc cưỡng chế đã hoàn tất, nếu như phía chủ đất không tự khắc phục thì thị xã sẽ lên phương án và thông báo cưỡng chế trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin ngày 13-6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tiến hành cưỡng chế trả nguyên hiện trạng tại khu đất của ông Nguyễn Thái Lực mà công ty Alibaba đang phân phối đất nền thì vấp phải phản ứng của hàng trăm nhân viên công ty Alibaba. Trong đó, 2 nhân viên của công ty này Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Một công trình phía trước khu đất vi phạm của Tập đoàn địa ốc Alibaba.

Sau đó, trong buổi tọa đàm livestream trên fanpage "Địa ốc Alibaba" ông Nguyễn Thái Luyện đã có phát ngôn nói rằng "Học cái gì ra làm công an xã - Học ngu làm công an xã". "Học cái gì làm chủ tịch xã - Học làm côn đồ".

Tại buổi làm việc với công an về những phát ngôn này, ông Luyện cho rằng nếu để nguyên đoạn clip thì không sai, nhưng cắt ra thì lại sai.

Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm tố cáo sau khi ông Nguyễn Thái Luyện đã có những phát ngôn trên mạng xã hội.