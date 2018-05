Chu Chỉ Nhược của "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 2018: Nhan sắc nổi bật, ăn đứt luôn cả Triệu Mẫn!

Năm 2018 này, hàng loạt các tác phẩm truyền hình chuyển thể kiếm hiệp liên tiếp "lên thớt", chuẩn bị ra mắt phiên bản mới cùng dàn diễn viên trẻ nổi bật. Trong số đó, không thể không kể đến Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra loạt ảnh chính thức đầu tiên, công khai tạo hình của dàn nhân vật chính như: Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược,... Đặc biệt, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược phiên bản 2018 trở thành chủ đề bàn luận trên mạng. Bởi lẽ, nhan sắc của nàng Chu Chỉ Nhược quá nổi bật, thậm chí lấn át luôn cả Triệu Mẫn.



Nhan sắc ấn tượng của phiên bản Chu Chỉ Nhược do Chúc Tự Đan thể hiện

Trong phiên bản mới của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vai Chu Chỉ Nhược do "ác nữ" Chúc Tự Đan thủ vai. Nữ diễn viên từng được biết đến qua bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và Người Đàm Phán. Cư dân mạng không ngớt lời tán dương vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo của Chúc Tự Đan: "Cả dàn diễn viên, nổi bật nhất là Chúc Tự Đan. Cô ấy vừa có sắc mà vừa có thực lực", "Chu Chỉ Nhược đẹp đến độ, quay ra nhìn Triệu Mẫn thấy cô ấy thật bình thường", "Trương Vô Kỵ bỏ Chu Chỉ Nhược theo Triệu Mẫn này, đúng là đáng tiếc"...

Về phần nữ chính Triệu Mẫn, nhân vật này do nữ diễn viên trẻ Trần Ngọc Kỳ thủ vai. Trần Ngọc Kỳ hiện trực thuộc Đường Yên studio, từng góp mặt trong tác phẩm Cẩm Tú Vị Ương mà "sếp" cô thủ vai chính. So với Chúc Tự Đan, diễn xuất cùng tên tuổi của Trần Ngọc Kỳ không thực sự nổi bật bằng. Do vậy, nhiều người lo ngại rằng, khi Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký ra mắt, Trần Ngọc Kỳ sẽ phải chịu áp lực từ việc bị so sánh với Chúc Tự Đan.

Vào lúc hai nàng nữ chính - nữ phụ gây tranh cãi, "Trương Vô Kỵ" Tăng Thuấn Hy cũng không nằm ngoài vòng vây của khán giả. Đa số đều cho rằng, Tăng Thuấn Hy quá non nớt để đảm nhận vai diễn này. So kè gương mặt Tăng Thuấn Hy với Chúc Tự Đan và Trần Ngọc Kỳ, có thể thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác giữa họ. Chỉ có thể hy vọng, diễn xuất sẽ giúp nam diễn viên sinh năm 1997 gỡ gạc lại phần nào.

Tống Thanh Thư - Trương Siêu Nhân

Dương Tiêu - Lâm Vũ Thân

Tiểu Chiêu - Hứa Nhã Đình

Đại Khởi Ti (Kim Hoa Bà Bà) - Dương Minh Na

Diệt Tuyệt Sư Thái - Châu Hải Mi

Ngoài ba nhân vật chính, nhà sản xuất còn tung ra tạo hình chính thức của loạt nhân vật phụ như: Kim Hoa Bà Bà, Diệt Tuyệt Sư Thái, Dương Tiêu, Trương Tam Phong,... Đa số đều không để lại ấn tượng nào thực sự đặc biệt với người xem.

Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản mới được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung. Dự án dự kiến gồm 50 tập và sẽ được phát sóng trực tuyến trên trang mạng iQiyi. Bộ phim đã chính thức bấm máy tại trường quay Hoành Điếm vào ngày 20/1/2018 vừa qua, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào năm 2019 tại Trung Quốc.