7 bộ phim Hàn đốt cháy giai đoạn, mới đầu phim đã yêu nhau say đắm, tràn đầy "xôi thịt"

Một trong những điều khiến khán giả thích thú và cực thỏa mãn khi xem phim truyền hình Hàn Quốc đó chính là quan sát cặp nam nữ nhân vật chính rơi vào lưới tình của nhau một cách mặn nồng, đắm đuối. Mặc dù chuyện nam nữ chính rồi cuối cùng cũng sẽ về với nhau và điều đó không có gì là bất ngờ nhưng khán giả vẫn luôn mong chờ từng giây từng phút qua từng tập phim cho đến khi họ chính thức về một nhà. Và một trong những điều cực thú vị khiến khán giả càng bị thu hút vào phim chính là mới vào 1, 2 tập đầu mà cặp nam nữ chính chưa gì đã yêu nhau say đắm.

Danh sách 7 bộ phim dưới đây bao gồm toàn những bộ phim Hàn Quốc có diễn biến tình cảm "cấp tiến" và đốt cháy giai đoạn một cách nhanh chóng. Những bộ phim này chính là lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho những khán giả yêu thích thể loại "vừa vào đã yêu".

A witch's romance - Sự lãng mạn của phù thủy

A witch's romance là bộ phim truyền hình kể về chuyện tình "phát triển nhanh như chớp" của cặp đôi nhân vật chính Yoon Dong Ha (Park Seo Joon) và Ban Ji Yeon (Uhm Jung Hwa). Đa số những khán giả yêu thích bộ phim này đều cho biết lý do họ không thể rời mắt khỏi bộ phim này chính là vì chuyện tình nhanh như tên lửa bắn của 2 người. Chỉ bằng 2 tập phim, cặp chính đã đốt cháy giai đoạn và lao nhanh như tên phóng đến một mối quan hệ thân mật.

Mới vào 1, 2 tập đầu thôi mà Park Seo Joon đã táo bạo thế này đây.

Phản ứng hóa học giữa Park Seo Joon và Uhm Jung Hwa là "không phải dạng vừa đâu" dù khoảng cách tuổi tác của 2 người từng là điều mà một số khán giả thấy e ngại. Mặc dù sau một đêm "ân ái mặn nồng", cả 2 đều đã phủ nhận mối quan hệ mờ ám này nhưng những thước phim lãng mạn của Seo Joon và Jung Hwa vẫn xuất hiện đều đều từ đầu đến cuối phim. Việc "ngủ trước yêu sau" đã trở thành một trong những đề tài hot thu hút không ít khán giả đến với những bộ phim truyền hình lãng mạn.



Degree of love - Nhiệt độ tình yêu

Đây là bộ phim truyền hình đầu tay của chàng diễn viên trẻ tuổi Yang Se Jong và chính nó đã thành công đưa tên tuổi của Yang Se Jong lên dàn những diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Vào vai chàng đầu bếp On Jeong Sun, Yang Se Jong có cơ hội được diễn cùng với một bạn diễn vừa xinh đẹp lại có diễn xuất chắc tay là nữ diễn viên Seo Hyun Jin.

Degree of love là câu chuyện kể về tình yêu lệch tuổi của cô biên kịch tuổi băm Hyeon Soo với anh chàng đầu bếp trẻ tuổi Jeong Sun. Jeong Sun nhanh chóng bị cuốn hút bởi cô biên kịch nọ nên đã nóng lòng tỏ tình chỉ sau 2 tập phim đầu tiên mà theo như trong phim là họ chỉ mới gặp nhau chưa được 24 tiếng.

Mới gặp nhau chưa bao lâu, chàng đầu bếp trẻ tuổi đã rủ rê cô gái hơn tuổi mình đi chơi.

My secret romance - Bí mật ngọt ngào

My secret romance là bộ phim đầu tiên của đài OCN về đề tài lãng mạn pha hài và khán giả đã vô cùng thích thú với những diễn biến nhịp nhàng, hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào của cặp diễn viên chính. Vừa vào tập đầu tiên, phim đã có ngay cảnh "xôi thịt" của cặp đôi chính Cha Jin Wook (Sung Hoon) và Lee Yoo Mi (Song Ji Eun).

Mới tập đầu cặp đôi chính đã xảy ra chuyện "chăn gối" ngay trong xe.

Ngủ với nhau ngay tập đầu trong xe hơi, bên bờ biển chưa đủ, cặp nam nữ chính sang đến tập thứ 2 thì bắt đầu "cảm nắng" nhau luôn. Tuy nhiên sau đêm định mệnh ấy thì phải đến 3 năm sau 2 người mới chính thức gặp lại và nối tiếp mối duyên.



Fated to love you - Định mệnh anh yêu em bản Hàn

Cũng như các phiên bản Định mệnh anh yêu em của các quốc gia khác, phiên bản Hàn cũng lấy cốt truyện là nữ chính vì bất cẩn nên vô tình "ngủ" với nam chính 1 đêm và không may để cho bị dính bầu. Từ đó hàng loạt những chuyện rắc rối xảy đến bao hàm luôn cả việc nam chính dù đã có người yêu cũng dần bị nữ chính thu phục.

Jang Hyuk vào vai Lee Gun, anh chàng lơ mơ lỡ qua đêm cùng một cô gái lạ thay vì người yêu mình. Còn mỹ nhân không tuổi Jang Nara thì vào vai Kim Mi Young, cô gái ngây ngô, hiền lành bị người yêu lừa dối. Tuy diễn biến tình cảm của cặp chính trong phim này không nhanh như những phim trên nhưng việc mới vào tâp đầu tiên đã có "xôi thịt" cũng đủ để Định mệnh anh yêu em lọt vào top phim "đốt cháy giai đoạn" mà các khán giả có khẩu vị mặn yêu thích rồi.



Kill me, heal me

Đây có lẽ là một trong những bộ phim có love-line (diễn biến tình yêu) khá độc đáo so với những phim Hàn lãng mạn khác. Ji Sung vào vai anh chàng Cha Do Hyun, một người bị mắc chứng đa nhân cách từng hứng chịu một điều tồi tệ trong quá khứ khi anh còn trẻ. Mặc dù Cha Do Hyun là người khá "chậm tiêu" trong việc nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính tuy nhiên một trong những nhân cách bad boy - Shin Se Ge - của anh lại bị Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Mặc dù Cha Do Hyun chỉ đối xử tốt và theo đuổi Oh Ri Jin khi nhân cách Shin Se Ge xuất hiện nhưng cứ hễ anh ta có mặt là mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng cực đáng yêu. Và tất nhiên là cặp đôi cũng yêu ngay từ tập đầu tiên rồi bởi Shin Se Ge bị trúng tiếng sét ái tình với Oh Ri Jin cơ mà.



Romantic doctor Kim - Bác sĩ Kim lãng mạn

Lại là một bộ phim với sự góp mặt của nữ chính Seo Hyun Jin, Romantic doctor Kim cũng là bộ phim với diễn biến tình cảm của cặp nhân vật chính nhanh như chớp. Yoo Yeon Seok vào vai chàng bác sĩ Kang Dong Joo còn Seo Hyun Jin lại vào vai một bác sĩ phẫu thuật lão làng Yoon Seo Jung.

Cảnh khóa môi đầu tiên của cặp đôi trong phim được nhận xét là vô cùng nồng nàn và đến ngay trong 2 tập đầu phim. Nụ hôn này của 2 người đã khiến khán giả theo dõi cứ thấp thỏm từng ngày theo đuổi diễn biến cảm xúc của cả 2 người. Tuy nhiên kết thúc của cặp đôi không phải một happy ending bởi 2 người họ đã bị chia cắt vì một lý do khá đau buồn. Và họ đã giữ cảm xúc lưng chừng của mình cho đến khi phim kết thúc.



I Need Romance phần 1 và 2

Về cơ bản thì chuyện tình yêu giữa 2 nhân vật chính không hề diễn ra nhanh trong cả 2 phần của bộ phim này nhưng khán giả vẫn cảm nhận được tình ý của 2 nhân vật chính từ đầu phim. Cả 2 bộ phim đều theo motip là một cặp đôi đã từng hẹn hò, chia tay nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau sau khi nhận ra chỉ có đối phương mới là người phù hợp nhất với mình.

I need romance phần 1 và phần 2 đều dễ đi sâu vào lòng khán giả nhờ vào dàn diễn viên kỳ cựu với diễn xuất chắc tay và cả phản ứng hóa học giữa cặp nam nữ chính nữa. Khán giả sẽ được biết lý do thật sự vì sao cặp đôi đẹp này lại chia tay để rồi phải tốn một khoảng thời gian mới lại tìm được nhau.

(Theo Soompi)