Chồng trao sổ tiết kiệm 1 tỷ làm quà sinh nhật cho con riêng, vợ ăn mặc lộng lẫy đến tham dự, gửi món quà bất ngờ cho kẻ thứ ba rồi chờ "kịch hay"

Đã có bao nhiêu người phụ nữ dành cả thanh xuân cho chồng. Có bao nhiêu người dại dột nghe cái câu "ở nhà anh nuôi" để chấp nhận từ bỏ công việc yêu thích, chọn gia đình ấm êm như My. Để rồi, một ngày đẹp trời người phụ nữ của gia đình đọc được bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi của chồng mình. Đó là câu chuyện của My - cô vợ tần tảo hết lòng vì chồng.

"Anh, sinh nhật cục cưng tròn 1 tuổi không phải chuyện nhỏ đâu. Em muốn anh tặng con sổ tiết kiệm để thể hiện tình yêu và sự tôn trọng với mẹ con em. Nếu không, em phải lấy chồng để con có bố khác chăm lo. Anh biết em có nhiều người theo đuổi rồi đấy. Tiệc em đặt rồi, 7h ở nhà hàng...", tin nhắn đến từ cô bồ của chồng My khiến cô ngẩn người rồi bật khóc. Kẻ thứ ba thật giỏi đòi hỏi và biết cách làm cao.

Đêm hôm ấy, My có một đêm trằn trọc mất ngủ. Bên cạnh, người chồng có vẻ tử tế, yêu vợ, thương con đang ngáy ngủ không hay biết gì! Giờ cô mới thấy mình ngu dại. Đàn bà càng kiêu ngạo đàn ông càng thèm khát, còn cô chỉ biết phục vụ và nhẫn nhịn.

Ảnh minh họa

My kể lại, khi yêu Dũng cô khiến bao người ghen tỵ vì anh có công ty riêng làm ăn phát đạt. Đám cưới đến chóng vánh sau 6 tháng yêu nhau. Ngày cưới, My mới ngỡ ngàng biết mẹ chồng bị liệt. Bảo sao lần duy nhất cô đến ra mắt gia đình thì bà vắng mặt với lý do có việc gấp phải ra ngoài.

Sau khi cưới, Dũng đề nghị My ở nhà giúp anh chăm mẹ, cơm nước cho bố. My từ một cô nàng công sở xinh đẹp, có triển vọng trở thành bà nội trợ chính hiệu. Cô nhận những đồng tiền, vàng, USD chồng đưa, cần mẫn cất vào két rồi tự làm mình vui với việc chăm sóc bố mẹ chồng, đọc sách và nghe nhạc khi rảnh rỗi.

Khổ nỗi, "chuyện ấy" của hai vợ chồng rất hời hợt, Dũng "chưa đến chợ đã hết tiền" khiến My chưa bao giờ thỏa mãn. Cưới 4 năm cô vẫn muộn con. Mà nói thật, ở nhà lâu cô cũng mất hết sự tự tin, ăn mặc thì xuề xòa và tăng đến 5-6 kg so với thời chưa chồng. Cô không có nhu cầu mua sắm vì chẳng đi đến đâu.

Đêm ấy, đọc được tin nhắn cô mới ngỡ ngàng, chua xót. My nói rằng cô giật mình nhận ra mình sai lầm từ khi chấp nhận làm dâu hiền, ở nhà chăm lo cho bố mẹ chồng thay vì làm việc công sở. Cô đã tự rút đường lui cho bản thân. Thật không ngờ, đằng sau những câu nịnh nọt của Dũng là một cú lừa. Anh đã có "vợ hờ" và con trai ở nơi khác. Còn cô ngày nào cũng chờ chồng về bên mâm cơm lạnh ngắt.

Càng nghĩ My càng uất, giận và quyết không thể để anh ta vui vẻ như thế được. My quyết định sẽ ly hôn, nhưng trước đấy phải khiến hai người ấy cùng diễn một vở kịch hay.

My chuẩn bị rất nhanh. Ngày hôm sau khi Dũng ra khỏi nhà đi làm, cô đem hết tiền, vàng, USD trong két ra ngân hàng, gửi dưới tên em gái mình. Tổng cộng hơn 3 tỷ, tạm đủ bù cho những mất mát mà cô phải chịu.

Ngày sinh nhật đứa trẻ ấy, My kể rằng cô khá hồi hộp khi đi mua sắm, trang điểm, làm tóc rồi đến xem bữa tiệc linh đình. Dũng hát chúc mừng sinh nhật con trai nhiệt tình. Giữa đám khách mời đông đủ, anh ta còn tuyên bố tặng thằng bé 1 tỷ vào sổ tiết kiệm, giao cho người tình làm đại diện theo pháp luật đến khi con 18 tuổi.

Ảnh minh họa

My vào trong cánh gà, đưa một đoạn video ngắn cho nhân viên phục vụ, báo là người nhà gửi quà đặc biệt tới cháu bé. Đoạn video được phát lên, mặt Dũng tái xanh còn bên dưới ồn ào bình luận. Tiếng My vang vọng nhắc Dũng.

"Người đàn ông đang tổ chức sinh nhật cho con trai hôm nay là chồng tôi. Cách đây 4 năm tôi đã cưới anh ta. Trong 4 năm nay tôi nghỉ việc theo ý anh ta, chăm mẹ chồng bệnh tật nằm liệt giường. Đáp lại tình cảm của tôi, anh ta cặp bồ và có con riêng với người đàn bà này. Xin thông báo với tất cả mọi người, tôi chúc phúc cho bọn họ. Tôi đề nghị ly hôn.

Cô 'vợ hờ' kia, tôi cũng có quà cho cô đấy. Làm nhân tình ăn trắng mặc trơn thì dễ lắm, để xem cô có làm vợ anh ta, dọn bô cho mẹ chồng được không nhé! Cho cô vài hình ảnh của mẹ chồng để hình dung trước hoàn cảnh.

Còn nữa, tôi khám sức khỏe sinh sản hoàn toàn bình thường trong khi anh thì 'yếu' lắm. Anh có bao giờ tự hỏi vì sao vợ anh mãi không có bầu còn nhân tình thì dễ dàng đến thế. Anh nên xét nghiệm ADN đứa con này trước khi trao tặng tài sản chứ nhỉ?".

My đứng trước cửa phòng tiệc, khoanh tay nhìn đám đông hỗn loạn. Đơn ly hôn cô đã ký và để lại cho Dũng. Người mẹ già bệnh tật cô cũng đã chào tạm biệt. 4 năm là quá đủ cho một lần dại dột.

Chuyện của My thực sự là một cái kết buồn không ai mong muốn. Đây cũng là bài học cho chị em phụ nữ. Chồng có thể không cưới chứ công việc và tiền bạc không bao giờ được để mất. Không có chồng chị em vẫn có thể sống hạnh phúc. Không có sự tự chủ, tự tin và khả năng độc lập về kinh tế, sớm muộn cũng phải nhìn cảnh chồng ngoại tình. Bởi những người chấp nhận làm kẻ thứ ba nhiều lắm.

