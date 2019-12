Chồng báo đi công tác nhưng đến ngày thứ 3 vợ nhận được bức ảnh chồng khóc lóc trong đám ma, thân phận kẻ thứ ba mới bất ngờ

Có những cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo, vợ chồng tình cảm, "chuyện ấy" hòa hợp và nhiều cảm xúc tới mức không ai có thể tưởng tượng kẻ thứ ba đủ sức chen chân vào. Thế nhưng, bản chất tham lam, "cơi nới chứ không xây mới" của đàn ông quả là khó lường!

Cô vợ tên My chia sẻ câu chuyện khá sốc mà cô ấy phát hiện về người chồng hoàn hảo của mình sau 8 năm chung sống. My kể rằng đối với cô thì chồng là người quan trọng nhất. Những đứa trẻ chưa bao giờ khiến cô giảm bớt tình yêu hay sự quan tâm dành cho chồng. Bản thân chồng My cũng khá tự hào và luôn khoe vợ với bạn bè, đồng nghiệp.



My nói rằng nhiều người quen biết đều ngưỡng mộ cuộc sống của vợ chồng cô. Thậm chí, My còn là chuyên gia tư vấn tình cảm, giải đáp rắc rối cho đồng nghiệp, bạn bè và người thân khi "cơm không lành, canh không ngọt". Với tất cả mọi người xung quanh, gia đình My là kiểu mẫu của một gia đình hạnh phúc, thành đạt và sung túc.

Ảnh minh họa

Thế rồi, hôm ấy chồng My báo lịch đi công tác xa. Trước khi đi, thấy anh ấy có vẻ bồn chồn, lo lắng khác lạ nên My còn ôm chồng đầy tình cảm để động viên.

"Chồng đi được 3 ngày thì nửa đêm mình nhận được tin nhắn đến từ số máy lạ. Không một lời nhắn nhưng mấy bức ảnh chụp vội ấy đủ giết chết mình.

Chồng mình đang khóc lóc thảm thiết trong một đám tang. Đứng bên cạnh anh là thằng bé con khoảng 3-4 tuổi chít khăn tang trắng. Thằng bé ấy được chồng mình cưng nựng vỗ về. Nhìn nó và anh giống nhau lắm. Mình không thể lừa bản thân vì ai nhìn cũng biết đấy là con trai của chồng mình.

Mình gọi lại ngay để hỏi rõ sự tình. Trong lúc chờ đầu bên kia nghe máy, mình run lẩy bẩy vì giận giữ và lo lắng.

Chị ấy chỉ nói vài câu đơn giản nhưng đủ khiến mình ngã quỵ: 'Người mới mất là Hằng, bạn thân nhất của chồng em. Có điều, ở đây chồng em công khai việc anh ấy là cha đứa bé và hứa sẽ lo cho thằng bé suốt đời. Chị nghĩ em nên biết chuyện này. Trước giờ chị vẫn ngưỡng mộ vợ chồng em. Buồn quá em ạ!'. Người báo tin là bạn cấp ba của chồng mình, cũng là một đối tác thân thiết của công ty mình".

My kể rằng cô đã thức trắng hai đêm, đến ngày tiếp theo thì chồng cô trở về. Nhìn vẻ mặt khác lạ của cô, anh ta đoán ra được điều gì đó không ổn. My bật khóc tức tưởi và đưa đơn ly hôn. Trước sự cứng rắn của My, chồng cô không thể thuyết phục nổi. My giành quyền nuôi con kèm theo một câu nói: "Anh có đứa con khác để yêu thương bao nhiêu năm nay rồi, cần gì hai đứa trẻ này nữa. Vì vậy, anh hãy để mẹ con em yên ổn sống cùng nhau".

Chồng My bối rối giải thích là thằng bé con ấy ra đời trong một tình huống không mong đợi, anh ta không muốn phản bội cô nhưng cần có trách nhiệm với con mình. Rồi anh ta luôn xem My và hai con quan trọng nhất. Quá đáng hơn, anh ta còn đề nghị My đừng ly hôn mà chấp nhận anh ta mang thằng bé về nuôi vì mẹ nó cũng qua đời rồi.

Ảnh minh họa

"Thật nực cười! Đừng nói những câu đạo đức giả như kiểu không nên ghen với người đã khuất. Trước khi ra đi, người tình tuyệt vời của anh còn kịp phá nát một gia đình. Kẻ thứ ba cướp chồng người dù vì bất kỳ lý do gì cũng đáng khinh. Mình không thể tha thứ cho chồng và người đàn bà ấy", My chia sẻ.

Hiện giờ, My đã ly hôn chồng được 1 năm. Ba mẹ con cô sống ổn. Cô thú nhận thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ cô vẫn thấy "đau" nhưng cô không cấm anh ta gặp con. Đàn ông là vậy, "ăn no ấm cật, dậm dật mọi nơi" mới thỏa mãn bản thân.

Chuyện của My là một câu chuyện buồn, nhưng cũng là một bài học để mỗi người vợ tỉnh táo hơn trong cuộc hôn nhân của mình. Như My đã nói: "Có thể mình chưa thực sự tinh ý nên không phát hiện những lần chồng ngẩn người suy nghĩ hoặc thở dài lo lắng là lúc anh ấy đang nghĩ đến mối tình vụng trộm ngoài kia".

Đàn ông ngoại tình, về nhà là bỏ nhân tình sau cánh cửa, giả vờ hạnh phúc với vợ con. Nhưng hiếm người vợ nào chấp nhận được chuyện chồng lừa dối để qua lại hai mái nhà giữa vợ con và kẻ thứ ba. Dù lựa chọn sống vì con, tiếp tục cuộc hôn nhân đã vụn vỡ cũng khó hạnh phúc. Vì vậy, tùy tình huống, người phụ nữ có thể cân nhắc ly hôn nếu cảm thấy thương tổn không thể hàn gắn.