Choáng với biểu cảm đầy thần thái của dàn mẫu nhí Việt

Trần Hoàng Châu Giang, Quán quân The Best Style Fashion tại Fashion Week 4 Little Star là gương mặt mẫu nhí không còn xa lạ với khán giả Sài thành, việc cô bé được góp mặt tại tuần lễ thời trang Dubai không phải là điều bất ngờ. Với vẻ đẹp tươi sáng, gương mặt khả ái, mẫu nhí Châu Giang đã hoàn toàn chinh phục các tín đồ thời trang Dubai.