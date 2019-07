Hoa hậu cao 1m57: Đi khắp 5 châu để cuối cùng chọn một người đàn ông thuần Việt, sống cuộc đời bình thường tối tối nấu cơm phục vụ chồng con

Hoa hậu cao 1m57, mải học đến suýt ế và cuộc hôn nhân lạ đời ở tuổi 29

Cuộc thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988 do TBT Dương Xuân Nam khởi xướng. Năm đó, BGK chọn ra một cô gái Hà Nội gốc mới 17 tuổi, chỉ cao 1m57, tóc tém và là sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh Đại học Tổng hợp. Cô gái đó là Bùi Bích Phương.

Bùi Bích Phương xuất thân trong gia đình Hà Nội gốc, nền nếp và nghèo. Cô sinh viên đi thi nhan sắc theo lời kêu gọi của Thành Đoàn rồi bất ngờ giành giải cao nhất. Cô trở thành Hoa hậu đầu tiên sở hữu ngoại hình vừa đoan trang vừa hiện đại. Cô để tóc ngắn, có lẽ chỉ khác kiểu H'Hen Niê một chút, nổi bật với đôi mắt bồ câu và chiếc mũi dọc dừa hoàn hảo.

Phần thưởng dành cho Bùi Bích Phương khi đó là một chiếc xe đạp mifa màu xanh của Đức, đáng giá 3 chỉ vàng. Món quà có giá trị lớn với cô tới nỗi cô ngắm suốt 3 tháng mới dám mang ra sử dụng. Đáng buồn là chưa được bao lâu thì Hoa hậu bị mất trộm chiếc xe quý, cũng là vật kỉ niệm tuổi 17 rực rỡ của mình.

Ngay sau cuộc thi Hoa hậu, Bùi Bích Phương quay trở về với giảng đường đại học, ngày ngày còn nhận dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang hay gia sư tiếng Anh để kiếm tiền trang trải cuộc sống giúp bố mẹ. Chỉ 4 năm sau đó, thế giới của các người đẹp đã thay đổi chóng mặt, riêng Bùi Bích Phương vẫn như người ngoài cuộc. Cô từ chối mọi lời mời chụp hình, phỏng vấn hay trình diễn thời trang. Người đẹp cao 1m57 nỗ lực học hành để giành suất du học Hàn Quốc và lấy tấm bằng thạc sĩ tại Đại học quốc gia Seoul danh giá.

Với trí tuệ và học vấn của mình, Bùi Bích Phương thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Chưa đầy 30 tuổi, cô đã được giao trọng trách Giám đốc điều phối của Quỹ Giáo dục đại học và sau đại học Hàn Quốc tại Đông Nam Á và Mỹ. Cô đi công tác khắp thế giới, gặp gỡ những chính khách, doanh nhân, trí thức lớn. Nhưng thập niên 90, quan niệm xã hội Á đông ở Việt Nam vẫn còn khá nặng nề. Một người đẹp và học thức cao như Bùi Bích Phương 29 tuổi vẫn chưa chồng bị xem là "ế". Đúng lúc "ế" ấy, cô gặp người đàn ông của đời mình - Tiến sĩ kinh tế Vũ Thiệu Giang.

"Một lần, tôi về nước chuẩn bị làm luận văn Thạc sỹ, có đến thăm thầy cô giáo cũ thì vô tình gặp anh ấy ở đó. Khi nói chuyện mới biết anh vừa lấy bằng Tiến sỹ Kinh tế, còn tôi lại đang làm luận văn Quản trị kinh doanh. Cả hai lĩnh vực có nhiều thứ khá liên quan đến nhau. Trong quá trình trò chuyện, tôi rất ngưỡng mộ về tri thức và học vấn của anh ấy. Thực tế, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã rất có thiện cảm với anh. Vì thế hai đứa đến với nhau cũng rất tự nhiên.", Bùi Bích Phương chia sẻ về cuộc tình giản dị của mình.

Thời điểm đó, TS Vũ Thiệu Giang vẫn đang làm việc tại Nga. Bố mẹ Hoa hậu chỉ biết chép miệng khi con gái chẳng màng gì những chàng trai tốt theo đuổi bao năm ở sát bên mà lại đem lòng yêu thương anh tiến sĩ tận nước Nga xa xôi. Còn bạn bè thì ngạc nhiên hết sức vì quãng thời gian Bùi Bích Phương ở nước ngoài rất dài, đi hết nước này tới nước khác mà không lấy chồng Tây, cũng không lấy chồng Việt kiều, lại chọn một anh "thuần Việt".

Đám cưới của Bùi Bích Phương được quyết định chóng vánh khi cô chuẩn bị chuyển công tác sang Mỹ. Có lẽ sợ mất người yêu, TS Vũ Thiệu Giang gạ Hoa hậu cưới và nhận được cái gật đầu. Ngay lập tức, anh bay từ Nga về Hà Nội, tổ chức một đám cưới gọn gàng với đầy đủ nghi lễ truyền thống trong thời gian rất ngắn vào ngày 4/11/2000. Đám cưới khiến Bùi Bích Phương suy nghĩ lại về sự nghiệp. Cô từ bỏ cơ hội sang Mỹ, chọn ở lại Đông Nam Á và gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông thuần Việt, sống cuộc hôn nhân thuần Việt, ngày đi làm tối về nấu cơm cho chồng cho con.

50 tuổi và làm bà nội trợ đúng nghĩa ở nhà, có thời gian rảnh nào là dành hết cho chồng con, đến đi spa cũng là điều xa xỉ

Sau 31 năm đăng quang Hoa hậu, Bùi Bích Phương hiện có một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ cho là tẻ nhạt. Ngoại trừ các sự kiện văn hóa đặc biệt hay các cuộc thi nhan sắc lớn do báo Tiền phong tổ chức, cô không tham gia showbiz. Một ngày của cô chỉ có hai hoạt động: công việc ở Quỹ Giáo dục Hàn Quốc và nội trợ.

Bùi Bích Phương từng tiết lộ, dù hai vợ chồng cô đều là tri thức, du học ở nước ngoài, sống và làm việc tại nước ngoài nhiều năm, nhưng lại yêu thích nếp sống thuần Việt của người Hà Nội. Ông xã cô còn đặc biệt ở chỗ không ăn thích cơm tiệm, cũng không thích người giúp việc nấu ăn, mà chỉ ăn cơm vợ nấu. Thành ra, Hoa hậu có muốn rảnh tay mỗi buổi tối cũng khó khăn.

Nhưng khó khăn hơn là, Bùi Bích Phương coi việc nấu ăn cho chồng là... hạnh phúc. Thế nên, dù ban ngày làm việc có vất vả thế nào, tối cô cũng dành cả tiếng trong bếp để nấu 4-5 món cho chồng con thưởng thức. Việc đi spa làm đẹp, chăm sóc bản thân với Hoa hậu trở nên xa xỉ.

"Có thể nói ra không ai tin nhưng tôi gần như không có thời gian cho bản thân. Chuyện đi spa để làm đẹp một cách thường xuyên là không thể", Bùi Bích Phương tâm sự. Cô cho hay, do đặc thù công việc của ông xã, việc dạy dỗ, chăm sóc con và vun vén tổ ấm đều do một tay Bùi Bích Phương đảm nhận. Cô chấp nhận hi sinh thời gian cho bản thân để dành cho hai con một trai một gái đang ở tuổi trưởng thành. Với cô, việc luôn ở bên con như một người bạn là niềm vui cũng là trách nhiệm trong giáo dục con cái mà cô phải nỗ lực làm cho tốt.

Ở tuổi 50, mỗi khi truyền thông hỏi tới cuộc sống riêng tư, Bùi Bích Phương lại dùng hai từ "mãn nguyện". Cô bảo, may mắn nhất cuộc đời mình không phải chiếc vương miện Hoa hậu danh tiếng mà là chọn được người đàn ông tâm lý, hiểu biết sâu rộng và hết lòng với vợ với con.