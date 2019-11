Chính thức cho xuất ngũ đối với nữ Trung uý gây náo loạn ở Sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 18/11, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã ký quyết định kỷ luật đối với nữ đại úy Lê Thị Hiền - cán bộ đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Đống Đa.

Thiếu tướng Hải cho biết thêm, Công an TP Hà Nội thi hành quyết định này mà không cần đơn xin ra khỏi ngành của bà Hiền.

Nữ Trung uý gây náo loạn ở Sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bị cho xuất ngũ.

Trước đó, Trung úy Lê Thị Hiền đã bị khai trừ Đảng, ngay sau khi Công an TP Hà Nội thi hành quyết định giáng 2 cấp từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Hiền.

Bà Lê Thị Hiền là nữ hành khách có hành vi chửi bới thậm tệ nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó người này có hành vi lăng mạ nhân viên sân bay.

Sự việc xảy ra trong quá trình hành khách đang làm thủ tục check in tại quầy thủ tục A - Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 11/8/2019. Theo hình ảnh clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nữ hành khách này liên tục thóa mạ nữ nhân viên làm thủ tục

Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hiền để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến sáng 24/8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách Lê Thị Hiền vì đã lăng mạ, mạt sát nhân viên hàng không.