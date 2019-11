Tướng Lê Văn Cương: Đại úy Lê Thị Hiền không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ công an

Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, hiện đang làm quy trình kỷ luật bằng hình thức hạ cấp từ Đại úy xuống Trung úy đối với Đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tư - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa) và cho viết đơn xin ra khỏi ngành.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho hay, cá nhân ông ủng hộ việc Công an TP Hà Nội xử lý nghiêm túc, khách quan, rõ ràng đối với trường hợp Đại úy Lê Thị Hiền.

"Một cán bộ công an dù không mặc cảnh phục nhưng đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất như vậy rõ ràng rất phản cảm, không chấp nhận được.

Hành vi của nữ Đại úy Hiền cho thấy không còn đủ tư cách, phẩm chất để đứng trong hàng ngũ công an nhân dân và việc cho ra khỏi ngành là cần thiết.

Do đó, việc Công an Hà Nội sẽ kỷ luật bằng hình thức hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy và cho viết đơn xin ra khỏi ngành là đúng và nghiêm túc", tướng Cương nói.

Cũng theo tướng Cương, một số ý kiến có thể thắc mắc về việc công an Hà Nội dự kiến cho Đại úy Hiền viết đơn xin ra khỏi ngành thay vì tước danh hiệu công an nhân dân nhưng cá nhân ông thấy rằng, cách xử lý đó là "được, đúng mức".

Ông giải thích, kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân là hình thức kỷ luật cao nhất trong ngành công an và thường áp dụng đối với các trường hợp các cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm rất nghiêm trọng...

Đối với các trường hợp vi phạm ở mức nhẹ hơn, có thể áp dụng cho xuất ngũ... nhưng không tước danh hiệu công an nhân dân.

Đối với trường hợp Đại úy Lê Thị Hiền, hành vi vi phạm đã bị kỷ luật Đảng ở mức cao nhất là khai trừ và xử lý kỷ luật hành chính dự kiến bằng hình thức hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy.

Về nguyên tắc, một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một lần nên nếu xử lý hạ cấp thì sẽ không thể áp dụng mức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân.

"Việc Công an Hà Nội dự kiến cho Đại úy Lê Thị Hiền viết đơn xin ra khỏi ngành, tôi cho rằng, không có vấn đề gì và điều này vẫn thể hiện rõ sự nghiêm minh trong xử lý đối với trường hợp vi phạm như vậy", tướng Cương nêu.

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an cũng nhắc lại trường hợp Thượng úy Nguyễn Xô Việt (công an TX Phổ Yên, Thái Nguyên có hành vi ném xúc xích, tát nam nhân viên ở trạm dừng nghỉ) và cho hay, Đại úy Hiền, Thượng úy Việt là "con sâu làm rầu nồi canh", không đủ phẩm chất của người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.



"Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an trên cả nước đang từng ngày, từng giờ, từng phút đổ mồ hôi, máu để bảo vệ bình yên cho xã hội, nhân dân nhưng chỉ cần vài người có hành vi không tốt như Đại úy Hiền hay Thượng úy Việt khiến cho người dân có ý kiến không hay về lực lượng.

Do đó, trong thời gian tới, tôi đề nghị Bộ Công an cần có chỉ đạo công an các địa phương tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và nếu sai phạm cần xử lý nghiêm minh, công khai để người dân theo dõi", tướng Cương nêu quan điểm.

Cũng trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường (Hà Nội) cho hay, Công an Hà Nội dự kiến cho Đại úy Lê Thị Hiền viết đơn xin ra khỏi ngành không phải bắt buộc, cũng không phải hình thức kỷ luật.

Tuy nhiên, nếu cán bộ này tự nguyện nộp đơn xin ra khỏi ngành, với tính chất của vụ việc, có lẽ đơn này sẽ được chấp nhận và dư luận thấy thỏa đáng.