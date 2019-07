"Chiếc lá bay": Lên phim đánh nhau tơi tả, ngoài đời dàn diễn viên “lầy lội” đến mức Nira - Baifern Pimchanok phải lạy đồng nghiệp

Phim Chiếc lá bay do Thái Lan sản xuất vẫn đang được phát sóng trên đài One31 vào mỗi tối thứ Hai, thứ Ba hằng tuần. Hiện tại, tình tiết phim trở nên rối rắm khi Chat cứ dùng dằng giữa Nira và Rong, mặc dù miệng nói ly hôn nhưng Chat vẫn chần chừ, chưa dám đưa ra phán quyết cuối cùng. Mặc khác, Nira trở nên nổi tiếng khi dùng chiêu "tự làm tổn thương mình" rồi đổ vạ cho Now. Bị oan, Now vô cùng tức tối, cô nàng cũng tìm cách chứng minh vô tội rồi tính kế trả đũa Nira.

Lên phim đánh nhau tơi tả, mắng nhau đến mức khán giả sững sờ nhưng ngoài đời thực, đoàn phim Chiếc lá bay phải gọi là vô cùng lầy lội. Khi ekip One31 đến phim trường phỏng vấn các diễn viên, thay vì kể lại quá trình quay phim, dàn nghệ sĩ lại lao ra ống kính để làm điều không ai ngờ. Đấy là mỗi người cầm trên tay sản phẩm do mình đang làm đại diện thương hiệu rồi tranh nhau quảng cáo cho sản phẩm đấy.

Hậu trường Chiếc lá bay: Phim trường hỗn loạn đến mức nữ chính Nira phải lạy đồng nghiệp.

Cảnh tượng phỏng vấn trở nên hỗn loạn và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đến nỗi nữ chính Nira - Baifern Pimchanok phải kêu gào mọi người dừng việc quảng cáo sản phẩm lại. Nhưng bất lực làm sao, Baifern Pimchanok nói mà chẳng ai thèm nghe. Cuối cùng, Baifern Pimchanok phải vái tay lạy đồng nghiệp.

Trên mạng xã hội, clip hậu trường này được chia sẻ khá nhiều. Đa phần khán giả đều bày tỏ sự thích thú với sự hài hước của đoàn phim. Một số người nhận xét: "Buồn cười quá. Xem Rong và ông Chom chạy loi choi quảng cáo sản phẩm mà tôi không nhịn được", "Nira đáng thương quá, tưởng là được phỏng vấn sang chảnh nhưng cuối cùng lại thành hội chợ hỗn loạn".

Chiếc lá bay có nội dung xoay quanh cuộc đời của nhân vật Nira. Ai nhìn vào cũng nghĩ Nira là cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, sang chảnh và giàu có. Nhưng kỳ thực, Nira lại che giấu bí mật không thể ngờ, ấy là luôn sống trong day dứt, đau khổ vì thân phận người chuyển giới. Nira sinh ra mang hình hài con trai, song tâm hồn lại mỏng manh, yếu đuối như con gái. Bố Nira - ông Chom là chủ công ty bất động sản với khối tài sản khổng lồ. Ông Chom luôn kỳ vọng Nira lớn lên sẽ thừa kế sản nghiệp của mình.

Nhưng đến lúc phát hiện ra chuyện Nira không "đàn ông" như mình tưởng, Chom đã nổi giận và hắt hủi con. Thêm đó, ông Chom lại lăng nhăng, thường xuyên dẫn gái về nhà ngủ. Chứng kiến cảnh tượng này, mẹ Nira quyết định đưa con sang Mỹ sống, đồng thời chấm dứt cuộc hôn nhân với ông Chom. Vài năm sau, mẹ Nira gặp tai nạn giao thông và qua đời. Nira càng trở nên tuyệt vọng khi ngày cô được làm con gái thì người mẹ thương yêu nhất đã không thể chứng kiến.