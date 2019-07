"Chiếc lá bay": Đanh đá như Now, vừa bị Nira đánh bầm dập đã đay nghiến đáp trả cực căng

Ekip sản xuất bộ phim Chiếc lá bay vừa tung ra đoạn clip hé lộ tình tiết cho tập 13 sắp phát sóng. Ngoài cảnh quay Chat bị Rong mắng thẳng mặt là: "Tiền lương chảy vào tài khoản anh là của tôi. Kể cả tiền anh mua chiếc giường đó cũng là của tôi nốt", đoạn clip còn gây hoang mang cho khán giả bởi tình tiết liên quan Nira - Now.

Chẳng biết vì lý do gì, Nira - Now cùng xuất hiện trong 1 sự kiện sang trọng. Sự kiện này có cả ông Chom và nhiều gương mặt đình đám trong giới thượng lưu. Dựa vào tình tiết trước đó, khán giả đoán già đoán non rằng có thể đây chính là buổi tiệc ra mắt đại sứ thương hiệu cho khu chung cư của ông Chom. Nira là gương mặt được chọn, Now cũng góp phần trong chiến dịch quảng bá này với 1 vai trò gì đó.

Nhưng điều kỳ lạ là Tong và quản lý Yot lại bị bảo vệ chặn ở phía ngoài, không được vào trong. Ánh mắt hoang mang, lo lắng của Tong - Yot làm người hâm mộ hoài nghi về 1 chuyện không tốt gì đó sắp xảy đến. Điều đáng nói là Now ngay sau đó đã có cuộc đối đáp khá căng thẳng với Nira, cô ả chia sẻ rằng nơi diễn ra sự kiện là khu vực đặc biệt sang trọng, không thể cho người đồng tính vào được. Now cũng nói là cô có cảm giác hơi rẻ tiền khi đứng chung với người đồng tính.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Yot và Tong lại đứng ở ngoài nhìn, không được bước vào sự kiện.

Now chẳng hề biết rằng lời nói đó có sức sát thương cực lớn với Nira. Bởi Nira đang che giấu bí mật là người chuyển giới. Nira đồng thời cũng là con trai duy nhất của ông Chom - người đáng lý ra sẽ có quyền thừa kế cả công ty bất động sản khổng lồ.

Now mắng những người bạn đồng tính của Nira là rẻ tiền.

Trước đó không lâu, Now đã bị Nira đánh cho 1 trận bán sống bán chết cũng bởi tính cách đanh đá, đỏng đảnh. Ban đầu, Now tính khóa trái cửa đánh Nira, nhưng không ngờ bị phản công và muối mặt ngồi bệt dưới sàn. Trong lúc đánh nhau với Now, Nira vô tình bộc lộ hành động khá nam tính, ấy là giơ nấm đấm về phía mặt và còn lên gối một cách khá gọn gàng. Khi xem cảnh Nira đánh Now, không ít khán giả chia sẻ rằng cô đã bộc lộ cốt đàn ông.