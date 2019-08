"Chiếc lá bay": Bị mất hợp đồng quảng cáo, Now quyết phanh phui chuyện Nira lén "qua đêm" với Chom

Tập 19 của phim Chiếc lá bay vừa lên sóng vào tối 13/8. Trong tập này, những rắc rối xoay quanh nhân vật Nira (Baifern Pimchanok) xuất hiện ngày một nhiều hơn. Mở đầu tập 19, Nira và Now được gọi đến để xem lại bộ ảnh chụp quảng cáo bên bờ biển. Trong lúc đang thích thú vì ảnh chụp đôi quá ấn tượng, Nira - Now đã nhận tin sét đánh là phía tập đoàn Siriwat chỉ chọn ảnh Nira, còn ảnh của Now sẽ sử dụng như là phần phụ.

Ngay lập tức, Now tức giận hỏi lại người phụ trách rằng vì sao lại có điều kỳ lạ này. Bởi ban đầu, Now được mời tới để làm người mẫu chính, đến lúc ảnh chụp xong, Now lại bị cắt vị trí, đồng thời Nira xuất hiện độc tôn. Trong cơn mất kiểm soát, Now mắng Nira là loài rắn độc, vì muốn vươn lên mà bất chấp thủ đoạn.

Đến thời điểm hiện tại, Now vẫn cho rằng Nira đã ngủ với ông Chom để đổi chác. Nira nhờ cô ruột tung bức ảnh chụp cảnh ông Chom mang xe sang đến đón Nira cho truyền thông, nhưng người này lại từ chối. Cô ruột nói với Now rằng dù tập đoàn Siriwat có quyết định thế nào thì cũng là quyền của họ, bản thân Now là một nghệ sĩ được thuê đến chụp ảnh, sau khi xong việc đã được trả tiền, thế là xong nhiệm vụ. Còn chuyện lựa chọn ai, Now không được phép xen vào.

Dẫu vậy, Now vẫn kiên quyết làm tới cùng. Now tức giận bỏ đi với tuyên bố không để Nira có 1 ngày sống yên. Trong mắt Now lúc này, Nira thật dơ bẩn. Nhưng Now chẳng hề biết chuyện Nira chính là con ruột của ông Chom, đồng thời cái đêm định mệnh đó chỉ là chiêu trò Nira cố tình tạo ra hòng đặt bẫy ông Chom. Giữa ông Chom với Nira chưa hề xảy ra bất cứ quan hệ thể xác nào. Nira chỉ muốn ông Chom không còn quấy rầy cuộc sống riêng tư của mình nữa.