"Chiếc lá bay": Vừa nghe chuyện Chom ngủ với cô gái chuyển giới, Rong đã kêu gào sợ anh trai bị HIV

Tập 18 Chiếc lá bay quả là pha "lật bàn" đỉnh cao của Nira khi thuê người dàn cảnh ngủ với bố ruột rồi chụp ảnh đe dọa. Với mớ ảnh giường chiếu trong tay, Nira uy hiếp ông Chom rằng nếu như có bất kỳ người thân nào bên cạnh cô gặp nạn, nhất định ông Chom sẽ thân bại danh liệt.

Rong và Now có cuộc gặp riêng để nói về Nira.

Cùng thời điểm đó, ngôi sao đỏng đảnh Now lại hẹn em gái ông Chom - Rong ra ngoài gặp mặt. Now điều tra được chuyện Nira đã leo lên 1 chiếc xe hạng sang để đến gặp nhân vật bí ẩn nào đó trong cái đêm xảy ra chuyện với ông Chom. Now bảo rằng cô đã chụp ảnh làm bằng chứng, bây giờ sẽ tung ra để Nira gặp rắc rối với truyền thông. Về phần Rong, Now hy vọng rằng cô sẽ đứng ra chỉ tội Nira là cô gái lăng loàn, mất nết, hết ngủ với người này lại cặp kè người kia.

Chom kể cho em gái nghe chuyện lên giường với cô gái chuyển giới.

Nghe theo lời Now, Rong đến gặp anh trai Chom để hỏi rõ ngọn ngành, nào ngờ câu trả lời khiến Rong choáng váng đến mức thốt lên: "Sao anh lại ngủ với bê đê chứ, nó là đồ giả đó, lại còn mang nhiều bệnh. Anh có bị HIV/AIDS chưa". Nghe đến đây, Chom tức tối kêu lên: "Anh chắc rằng mình chỉ uống say rồi bất tỉnh. Con bé đồ giả kia đã đến rồi giả vờ chụp ảnh giường chiếu với anh. Đã sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này rồi, làm sao mà không biết mình làm những việc gì chứ".

Anh em Chom - Rong quyết nhờ thám tử tư xử lý mọi rắc rối.

Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn chưa mấy thuyết phục Rong. Rong quyết định cho Chom gặp thám tử tư để nhờ người này tìm cách giải quyết hộ. Sau khi biết chuyện, thám tử tư đề nghị đột nhập nhà Nira để thu thập thêm thông tin. Lý do vị thám tử này đưa ra là phải nắm được điểm yếu để đổi lấy loạt ảnh giường chiếu nhạy cảm. Đến lúc này, anh em Chom - Rong mới đồng tâm hiệp lực, quyết dạy cho Nira bài học nhớ đời.

Về phần Now, Rong cũng hứa sẽ tìm mọi cách ngăn chặn hành vi phá hoại. Vì anh trai, liên minh Rong - Now sắp sửa đi đến hồi kết.