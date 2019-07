Chỉ với 15 tấm ảnh này cũng đủ chứng minh vẻ đẹp hoàn hảo của “sát thủ John Wick” Keanu Reeves - quý ông lịch thiệp nhất Hollywood

Keanu Reeves ở thời điểm hiện tại cực kỳ nổi tiếng với 3 phần phim "sát thủ John Wick", anh luôn được nhớ đến với hình ảnh tóc dài lãng tử cùng bộ râu quai nón đầy nam tính. Keanu luôn tâm huyết trong từng vai diễn và mang đến cho người hâm mộ những thước phim đặc sắc. Anh là một người kín tiếng và chăm làm từ thiện nhất nhì Hollywood. Cùng "lật lại" những tấm ảnh quá khứ của "người đàn ông tử tế nhất hành tinh" khi còn trẻ.

1. Khuôn mặt "búng ra sữa"

Hình ảnh đầu tiên là Keanu Reeves ở độ tuổi 25 vào năm 1989, trên phim trường "Bill & Ted's Excellent Adventure".

2. Mái tóc tạo nên sự quyến rũ

Bộ suit đen cùng cái vuốt tóc đầy mê hoặc là "vũ khí" làm nổi bật thêm vẻ ngoài thu hút của nam tài tử.

3. "Anh hùng của nước Mỹ"

Hình ảnh nam diễn viên trong bộ quân phục, vào vai một cựu chiến binh trong "Thế chiến thứ II" từ bộ phim "A Walk in the Clouds" năm 1995.

4. Nụ cười hiếm hoi

Chẳng dễ dàng để có thể "bắt" được những khoảnh khắc cười thoải mái, không một chút lo lắng hay vướng bận của người đàn ông này.

5. Nụ cười đầu tiên sau biến cố xảy ra

Khoảng thời gian phải chấp nhận sự mất mát của bạn gái lẫn đứa con chưa kịp chào đời, anh đã liều mình thực hiện những cảnh quay đầy nguy hiểm, bất chấp tính mạng với bộ phim "Speed". Hình ảnh dưới đây là vào năm 1994 tại "Planet Hollywood", cùng bạn diễn Sandra Bullock, hai người tạo dáng với chữ ký và vân tay được khắc trên khối đá.

6. Hoàn hảo từ mảng nghệ thuật đến thể thao

Không chỉ diễn xuất cực "đỉnh" mà với thể thao Keanu cũng không hề kém cạnh. Bức ảnh dưới đây là sự minh chứng rõ ràng, nam diễn viên đang đứng bên cạnh Rob Lowe tại một sự kiện bóng rổ dành cho người nổi tiếng vào năm 1988.

7. Tạo hình khiến bao trái tim "say đắm"

Đây là tạo hình nhân vật Don John với chiếc áo gile lụa màu nâu nhiều chi tiết trong bộ phim chuyển thể "Much Ado About Nothing", dựa theo vở kịch của Shakespeare vào năm 1993.

8. Vẻ đẹp trong một dáng vẻ khác lạ

Keanu muốn mang đến một khía cạnh khác của bản thân với hình ảnh đầy "tri thức" qua buổi chụp hình cho bộ phim "Bill & Ted's Excellent Adventure" vào năm 1987.

9. Đổ mồ hôi vẫn "đẹp miễn chê"

Dưới đây là ở trong một trận đấu khúc côn cầu dành cho người nổi tiếng, bức ảnh chụp Keanu đang bước xuống sân, một chút giọt mồ hôi còn dính trên trán nhưng vẫn không thể làm bớt đi vẻ ngoài tỏa sáng của anh.

10. Bức ảnh trong tạo hình tự nhiên nhất

Lại một hình ảnh trong buổi chụp hình từ rất lâu, có thể thấy không cần sự hỗ trợ của bất kỳ phụ kiện nào, chỉ một chiếc áo nỉ màu vàng và thần thái riêng biệt đã đủ thấy được "ánh hào quang" tỏa ra từ nam diễn viên.

11. Keanu Reeves trong màu đen và trắng

Đây là một cảnh quay của Keanu trong buổi chiếu bộ phim truyền hình được sản xuất năm 1986, mái tóc mượt mà cùng một chút râu nhẹ nhàng tạo nên dáng vẻ hoàn hảo trong thước phim đen trắng.

12. Màn khoe body "nóng bỏng"

Nam diễn viên với màn hóa thân nhân vật Siddhartha Gautama trong bộ phim "Little Buddha"trong năm 1992, hình ảnh được chụp lại trên trường quay giúp anh khoe được cánh tay và cơ bụng cực săn chắc.

13. Cảnh hành động trong "The Matrix"

Keanu "diện" cả "cây đen" cùng với màn bắn súng đầy "mãn nhãn" trong bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng "The Matrix" vào năm 1999.

14. Vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi

Nam diễn viên khi 30 tuổi trên thảm đỏ trong buổi ra mắt "Speed" ở một rạp chiếu phim tại Los Angeles.

15. "Ngôi sao nhạc Rock"

Chỉ những người hâm mộ thực sự mới đến tham dự các buổi concert của Keanu hồi những năm 90 khi anh ấy chơi bass trong một ban nhạc có tên "Dogstar".

