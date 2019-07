Chỉ tập ở nhà theo Youtube và tự lên thực đơn ăn uống, cô gái này giảm thành công 7kg trong 3 tuần, vòng eo thon hẳn 10cm

Chuyện giảm cân từ trước đến giờ chưa khi nào là đơn giản đối với hội chị em, dù là giảm vài ba kg hay giảm đến vài chục kg thì đều cần có sự quyết tâm cao độ mới thành công. Mỗi nhân vật giảm cân thành công lại tiếp thêm động lực để nâng cao tinh thần cho các chị em muốn giảm cân giữ dáng. Và Mộc An Thy cũng là một trong những cô nàng giảm cân thành công với phương pháp "tự túc", cùng sự quyết tâm cao độ.

An Thy có dáng người không quá béo nhưng lại gặp phải vấn đề bụng to do tích mỡ khá nhiều. Trước đây cô chưa bao giờ dám mặc những bộ đồ ôm tôn dáng, ngay cả đến quần jeans cũng lộ bụng mỡ khá dày. Có thời điểm An Thy lên tới 50kg với chiều cao 1m53, thân hình tròn đầy khiến cô luôn cảm thấy tự ti khi mặc đồ và giao tiếp với người đối diện. Và từ đó An Thy bắt đầu thắt chặt chế độ ăn uống và tập tành của mình.

Các nhân vật giảm cân khác đều đến phòng tập và có HLV riêng, nhưng An Thy lại tự tập ở nhà và tự lên chế độ ăn uống trong quá trình giảm cân của mình.

Nguyên 1 tuần nói không với tinh bột và đường

An Nguy còn ghi lại cẩn thận thực đơn ăn uống siết mỡ theo từng ngày trong tuần đầu tiên của chế độ giảm cân.

Theo như An Thy chia sẻ, để giảm dc cân thực sự cần quyết tâm cao độ. Chế độ ăn uống của cô cắt giảm tinh bột và đường trong tuần đầu tiên, không ăn sau 8 giờ tối. Bữa phụ chỉ uống sữa đậu nành, một lát phô mai hay nước rau má.

Bữa phụ của An Thy đa phần là sữa đậu nành, hoặc có hôm một lát phô mai chứ không hề có chút đồ ngọt nào.

Nguyên một tuần đầu tiên áp dụng chế độ là nói không với tinh bột và đường, sang tuần tiếp theo có thể ăn tinh bột nhưng nên lựa chọn những loại tinh bột tốt cho việc giảm cân như gạo lứt, khoai, bánh mì đen... Hạn chế cả những loại hoa quả ngọt, nên ăn quả chua, nếu uống nước chanh thì nên uống chanh với muối chứ đừng pha với đường.

Vào youtube tìm hiểu các bài tập bụng và tự tập theo ở nhà

Không đến phòng gym tập với HLV, An Thy chỉ tập ở nhà mà cũng giảm được 10cm vòng eo chỉ trong 3 tuần ngắn ngủi. Chứng tỏ cô nàng quyết tâm cao độ mới có thể đạt được kết quả như mong muốn trong thời gian ngắn như vậy.

"Những ngày đầu tập luyện, mình cảm giác bụng đau thắt lại, nhưng chính bụng đau như vậy mới đúng phương pháp, tập tành mới đạt hiệu quả nên mình tự động viên bản thân phải cố gắng" - An Thy chia sẻ.

Sau 1 tuần tập và ăn theo chế độ nghiêm ngặt vóc dáng của An Thy có sự thay đổi đảng kể.

Buổi sáng trước khi ăn sáng, An Thy tập ngay bài tập "series 7 ngày siết vòng bụng", buổi chiều An Thy lại thay đổi bài tập khác nhưng vẫn tập trung vào vòng bụng như bài tập "30 phút tập bụng" của HLV online Hana Giang Anh. Cứ thế đều đặt và nghiêm ngặt trong vòng 1 tuần là đã thấy vòng bụng có sự thay đổi. Đương nhiên An Thy phải tập luyện chăm chỉ suốt 1 tuần chứ không phải ngày tập ngày không, mới có được kết quả như vậy.

Bài tập 7 ngày siết mỡ bụng của Hana Giang Anh.

Giảm 7 kg, vóc dáng của An Thy thon gọn thấy rõ. Cô bắt đầu tự tin diện những bộ đồ ôm sát, hai dây mát mẻ - những kiểu dáng mà trước đây chưa bao giờ cô dám mặc.

Kết quả sau 3 tuần, với chế độ nghiêm ngặt tuần đầu tiên và 2 tuần sau xong thả lỏng với các bài tập nhẹ nhàng hơn (tất cả đều tìm trên youtube) thì An Thy giảm được 10cm vòng bụng. Từ vòng eo 73cm với bụng dưới 83cm, An Thy giảm xuống eo còn 63cm và bụng dưới còn 73cm. Một kết quả thật sự đáng để các chị em ngưỡng mộ và cố gắng học theo.

An Thy còn chia sẻ công việc kinh doanh của cô khá bận, thậm chí có lúc đến bữa phải ăn nhanh để nói chuyện và tư vấn cho khách nên cô không có thời gian nấu nướng cầu kỳ hay đến phòng gym tập cùng HLV, chính vì vậy cô tranh thủ thời gian tập tành tại nhà, đến giờ là tập nghiêm ngặt chứ không qua loa, tập đúng bài mà HLV online chia sẻ nên giờ ngay cả khi có tăng cân đôi chút thì cô vẫn có thể tự mình lên chế độ để giảm. Vòng bụng có tích mỡ thì An Thy vẫn biết cách siết mỡ bằng chế độ ăn uống. Giờ An Thy hoàn toàn có thể tự kiểm soát cân nặng và vóc dáng của mình, không bao giờ để tình trạng béo tròn bụng mỡ như trước nữa.