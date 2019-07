Gái Pháp sở hữu làn da rất đẹp và đây là 4 thứ mà họ không bao giờ dùng, gây bất ngờ nhất là số 3

1. Sữa rửa mặt sạch bong kin kít

Sữa rửa mặt với khả năng tẩy rửa mạnh, mang đến làn da sạch bong kin kít sau khi sử dụng có thể vẫn được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng nhưng với riêng các cô nàng người Pháp thì không. Vốn yêu thích sự nhẹ nhàng, đơn giản và muốn đảm bảo tối đa trạng thái cân bằng tự nhiên của làn da, họ luôn tối kỵ sản phẩm làm sạch quá đà như vậy. Đó cũng là lý do mà những sản phẩm làm sạch nhẹ nhàng như micellar water, sữa tẩy trang lại "hot" đến như vậy tại Pháp. Chúng cuốn trôi lớp makeup cũng như bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông một cách hiệu quả nhưng vẫn hết sức nhẹ dịu với làn da, không làm mất độ ẩm tự nhiên cũng như xâm phạm hàng rào bảo vệ da.

2. Kem chống nắng hóa học



Thành phần hóa học trong mỹ phẩm là thứ mà các tín đồ làm đẹp nước Pháp đặc biệt dị ứng, bởi vậy mà kem chống nắng hóa học gần như không bao giờ "có cửa" xuất hiện trong túi xách của họ. Thay vào đó, họ chỉ tín nhiệm kem chống nắng vật lý với các thành phần lành tính mà vẫn mang đến hiệu quả bảo vệ cao như zinc oxide, titanium dioxide. Ngoài ra, loại kem chống nắng vật lý mà họ sử dụng cũng thường có thêm những thành phần có lợi cho da như chất chống ôxy hóa, vitamin...

3. Bộ sản phẩm trị mụn



Phản ứng đầu tiên của nhiều tín đồ làm đẹp khi bị mụn chính là tậu ngay một bộ sản phẩm trị mụn từ A - Z với đầy đủ từ sữa rửa mặt, toner cho đến kem dưỡng nhằm mục đích "tổng tấn công" mụn trên mọi phương diện, để chúng nhanh biến mất hơn. Chủ trương trị mụn ráo riết này lại đối lập với tôn chỉ chăm sóc da tối giản "less is more" của gái Pháp, vậy nên họ sẽ không bao giờ chi tiền cho những bộ sản phẩm trị mụn như vậy. Để trị mụn, họ không hề nôn nóng mà bình tĩnh sử dụng những sản phẩm với thành phần thiên nhiên có thể mang đến tác dụng chậm hơn nhưng lại an toàn cho da.

4. Nhiều loại serum, kem dưỡng cùng lúc



Trái ngược với quy trình dưỡng 10 bước phức tạp của xứ sở kim chi, các tín đồ làm đẹp nước Pháp chỉ trung thành với phong cách chăm sóc da tối giản. Quy trình chăm da hằng ngày của họ thường chỉ bao gồm 4 bước: sản phẩm làm sạch nhẹ dịu, serum, kem dưỡng và kem chống nắng. Trong đó, serum không phải là sản phẩm bắt buộc và càng không có chuyện họ dùng cùng lúc dăm bảy loại serum, kem dưỡng với nhiều tác dụng khác nhau để tránh gây bội thực cho da. Những sản phẩm cơ bản kể trên cũng được họ sử dụng một cách rất chừng mực nhưng có một ngoại lệ là xịt khoáng. Xịt khoáng với thành phần nước khoáng tự nhiên, tinh khiết chính là thứ mà gái Pháp dùng liên tục trong ngày để F5 cho làn da.

Theo WhoWhatWear