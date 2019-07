Chỉ một hành động nhỏ vô tình của chồng với nữ đồng nghiệp, vợ kịp thời phát hiện ra một bí mật khủng khiếp

My có một người chồng rất ổn. Đức sở hữu ngoại hình khá, kiếm ra tiền lại có trách nhiệm với gia đình. Tất nhiên, bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng sống chung chả thể thiếu cãi vã. "Nhưng sau tất cả, vợ chồng mình vẫn bên nhau. Mình thấy thế là thỏa mãn, chả mong gì hơn", người vợ 30 tuổi này chia sẻ. Ấy vậy mà mới đây, cô lại tình cờ phát hiện ra một bí mật khủng khiếp được giấu kín kẽ của chồng, mà nếu biết chậm chút nữa thì chờ đợi cô chắc chắn sẽ là cảnh ngộ đầy bi ai.

My bảo, Đức là một người đàn ông chung thủy. Ít nhất hơn 1 năm yêu nhau và 4 năm chung sống, anh chưa khi nào khiến My phải phiền lòng với các mối quan hệ với người khác giới. Đức có chơi với một nhóm đồng nghiệp, đã kết hôn cũng có mà độc thân cũng có. My đều biết và thường tham gia những buổi tụ họp của họ, do Đức rủ. Chính điều ấy càng khiến cô tin tưởng chồng hơn.

Ảnh minh họa

Hôm ấy là sinh nhật một người trong nhóm. My cũng tham gia, cô khá thân với mấy chị em phụ nữ là vợ của các anh trong đó. Ăn uống xong, cả hội rủ nhau đi hát hò. Ngồi một lát, có chị rủ My vào toilet. Lúc hai chị em vào lại phòng, khi cánh cửa bật mở, My chợt nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Đức đang đứng trong góc tối cùng một cô nàng độc thân của nhóm. Đáng nói, bàn tay anh vừa thò sang sờ bóp vòng 3 của cô ta! Hành động rất nhanh chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trùng hợp vừa hay ánh mắt của My lia tới, nên bắt gặp luôn. Trong phòng hát ánh đèn nhập nhoạng, chẳng ai phát hiện ra. Đến Đức cũng không hay vợ mình đã nhìn thấy động tác nhỏ của anh ta vừa rồi. Chả thế mà thấy cô vào, anh ta còn thản nhiên cười rủ cô hát song ca một bài đầy tình tứ.

My cố gắng kìm nén cơn sóng đang cồn cào trong lòng, gắng gượng tỏ ra bình thường để hát với chồng. Hát xong, cô giả vờ mệt, cáo từ về trước. Còn chả buồn rủ Đức về cùng. Lúc này cô chỉ muốn 1 mình suy nghĩ. Cô nhớ lại cử chỉ nhỏ của chồng, rồi 2 kẻ ấy liếc mắt cười với nhau ra vẻ đầy thấu hiểu nữa. 100% họ có gì đó với nhau, chả qua là gì thì cô chưa dám khẳng định mà thôi.

"Mình đoán, khả năng cao nhất cũng là kiểu tán tỉnh, đò đưa nhau. Nhưng mình vẫn quyết định thuê người theo dõi hành tung của 2 kẻ đó, đồng thời nhờ người tìm hiểu về cô ả kia tường tận một chút. Kết quả thực sự khiến mình sốc nặng. Không những họ đang ngoại tình với nhau, mà mình phát hiện ra căn nhà mình với các con hiện tại ở cùng chồng này đã bị thế chấp ngân hàng. Và chồng mình dùng số tiền ấy để mua căn hộ khác, đứng tên cô ả kia! Chẳng những thế anh ta còn đang trả góp 1 căn hộ khác, cũng dưới tên cô ả. Bên bất động sản đã xác nhận rõ 2 kẻ đấy tới mua nhà", My nghẹn ngào cho biết.

Ảnh minh họa

Cô nhớ ra, khoảng 4 tháng trước đây, chồng cô có bảo cô kí giấy ủy quyền sử dụng nhà đất có chút việc, hẹn khi nào chuyện thành sẽ báo với cô. Sau đó cô hỏi thì anh ta nói không làm dự án đấy nữa, cô tin chồng chả nghĩ ngợi gì. Té ra chồng cô đang âm thầm tẩu tán tài sản, và ra sức vét cạn tiền mặt để sau này không phải chia chác cho vợ con xu nào. My chỉ có nước tay trắng ra khỏi nhà khi lương cô đã chi tiêu hoạt hàng ngày hết mất rồi.

"Đáng nói là mình không hề mảy may ngờ vực gì hết, vẫn tưởng hạnh phúc đang trong tay mình. Để rồi trong lúc ấy thì chồng mình lén lút thực hiện một âm mưu kinh tởm như thế. Nếu phát hiện muộn chút nữa, khi anh ta ném vào mặt mình tờ đơn ly hôn, ngân hàng tới thu nhà, mình và con sẽ bi ai làm sao", My phẫn nộ tột cùng với sự mưu mô, độc ác của kẻ đầu gối tay ấp với mình.

My cho hay, tất nhiên sau khi tường tận bí mật khủng khiếp mà anh ta kì công che giấu vô cùng kín kẽ lẫn hành động cạn tàu ráo máng anh ta làm, My đáp trả bằng cách vờ như chả hay biết. Nhưng ngầm tìm luật sư và thu thập bằng chứng, và cái chờ đợi anh ta sẽ là giấy gọi của tòa án về giải quyết việc ly hôn, tội ngoại tình và tội tẩu tán tài sản chung của vợ chồng.