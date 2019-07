Trốn vợ đi uống bia "tươi mát" nhưng vừa thấy nữ tiếp viên trẻ đi ra, chồng rụng rời chân tay bỏ cốc về thẳng

Chị Hoa kể, anh Vũ chồng chị rất tốt, thương yêu vợ con mỗi cái tội suốt ngày say xỉn. Vợ chồng cãi vã không biết bao nhiêu lần mà anh không chịu sửa thói la cà rượu bia. Chị tâm sự, không ít lần anh về nhà trong bộ dạng say khướt, áo đầy vết son môi. Không chịu nổi ấm ức, chị hết gào khóc lại dọa ly hôn, song tình trạng vẫn chẳng thể cải thiện. Thậm chí ngay cả khi có con rồi, anh Vũ vẫn vậy.

Chị Hoa cũng chán lắm nhưng đành nhắm mắt tặc lưỡi chấp nhận "sống chung với lũ" bởi công bằng mà nói ngoài cái tội nhậu nhẹt thì đúng là anh Vũ vẫn luôn yêu thương vợ con. Tiền lương, tiền thưởng được bao nhiêu là nộp cả cho chị chứ không dấm dúi chỗ nào khác.

Ảnh minh họa

Cho đến đêm hôm ấy, con gái chị sốt cao, gọi chồng kiểu gì cũng không được, cứ một mình chị chăm con. Đến quá 12h đêm anh Vũ mới mở cửa vào nhà trong bộ dạng say khướt. Vừa tới cửa đã nôn thốc nôn tháo hại chị vừa phải chăm con ốm, vừa phục vụ chồng say. Không chịu được nữa, chị mới quyết tâm trị chồng say rượu.

Ngay chiều tối hôm sau, đi làm về chồng chị Hoa lại tạt vào điểm hẹn với bạn nhậu cùng công ty. Như mọi khi, vừa ngồi xuống ghế, anh Vũ với đám bạn nhậu liền gọi thêm mấy em gái tay vịn ra ngồi để nói chuyện cho rôm rả.

"Các anh gọi gì ạ?", cả đội đang cười hô hố, thì tiếng cô nhân viên cất lên khiến anh Vũ giật mình, cứng lưỡi khi thấy chị Hoa cười tươi rói bên bàn.

Nhìn chồng mặt chị tỉnh bơ, quay sang mấy gã bạn nhậu của anh nháy mắt mời: "Các anh chọn món đi ạ".

"Ơ,… sao… sao em?", giọng anh Vũ lí nhí không thoát ra khỏi cổ họng. Cốc bia trên tay anh rơi tạch xuống bàn vỡ tan làm tắt ngấm tiếng cười của đám bạn ngồi cùng. Anh Vũ nhìn một lượt từ đầu xuống tới chân chị Hoa, mặt đỏ bừng với chiếc váy chị đang mặc. Thật sự có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ vợ mình lại mặc mấy cái kiểu thời trang "hở bạo" ấy, dưới còn chưa chạm tới mông, trên còn chưa che hết ngực.

Anh Vũ lập tức đứng dậy quát: "Sao em lại ở đây? Nhìn lại đi, ăn mặc kiểu gì mà cũn cỡn thế này?".

Đám bạn nhậu giờ mới hiểu chuyện, họ há hốc miệng trước thân hình nóng bỏng của vợ bạn thân. Ai nấy xuýt xoa: "Này, vợ đẹp thế mà giấu kỹ ghê… Em… mời em ngồi xuống uống với bọn anh uống vài ly".

Nhìn mấy đôi mắt "hau háu" của đám bạn nhìn vợ mình mà anh Vũ phát rồ. Anh cuống cuồng cởi áo khoác ngoài che kín người chị Hoa rồi mau mải kéo chị ra phía ngoài.

Bộ dạng hoảng hốt của chồng làm chị Hoa buồn cười lắm, song chị cứ tỉnh bơ như không. Chị gạt áo đặt lại tay anh, cười tươi hỏi: "Ô hay, đã là nhân viên quán bia ôm đương nhiên phải mặc mát mẻ chứ. Đi ra thôi, nay em sẽ làm gái tay vịn cho anh với đám bạn của anh".

Anh Vũ há hốc miệng: "Em nói linh tinh gì thế, tay vịn tay viếc gì?".

Chị Hoa cười toe toét bảo chồng: "Quên chưa khoe với anh, em mới được tuyển vào quán nhậu này làm nhân viên phục vụ đó. Công việc cũng ok lắm. Nhàn mà lương cao, cứ chịu khó chiều lòng khách cho họ ôm vịn tí là có tiền".

Vừa nói chị Hoa vừa nháy mắt làm anh Vũ sợ lạnh gáy: "Thôi, em đừng đùa nữa, về nhà với con ngay đi cho anh nhờ". Anh Vũ nhắn nhó năn nỉ vợ, chị Hoa vênh mặt đáp: "Đừng mơ, nói anh nghe, từ nay anh nhậu quán nào, em sẽ xin vào làm nhân viên tay vịn quán đó".

Anh Vũ cứng lưỡi, vã mồ hôi hạt, đúng lúc có khách bên trong gọi thêm bia. Chị Hoa liền thưa thật to: "Đây, em tới liền".

Ảnh minh họa

Nghe cái giọng "chuyên nghiệp" của vợ mà anh Vũ cuống cuồng nắm chặt tay chị: "Thôi anh xin thua… anh thề từ nay bỏ bia rượu, giờ xin em về với anh".

Nói mãi chị Hoa mới chịu theo anh về, trên đường đi cứ nghĩ lại cảnh mấy gã bợm rượu hau háu nhìn vợ mà anh Vũ hãi. Chị Hoa bảo, từ đó tới giờ có các vàng anh Vũ cũng không dám đi uống nữa.

Đấy, trị bệnh nghiện nhậu nhẹt của chồng thật sự không hề đơn giản chút nào. Song nếu mẹ nào quyết tâm ra tay "dậy chồng" thì hãy tham khảo cách trị chồng của chị Hoa xem thế nào nhé, khả năng thành công là khá cao đó.