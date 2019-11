Cháy rừng Australia khủng khiếp hơn, 6 triệu người trong tình trạng khẩn cấp

Đám cháy ở Bobin, cách Sydney 350km về phía Bắc. Ảnh: AFP

Ngày 11/11, Thống đốc bang New South Wales Gladys Berejiklian đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 7 ngày, nhằm “bảo vệ đời sống, bảo vệ tài sản và đảm bảo rằng mọi người dân được an toàn”.

Ước tính có khoảng 6 triệu dân sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của tình trạng cháy rừng hiện nay. Cư dân tại các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng nhất đã được khuyến cáo tránh xa những khu vực có cây bụi, và sơ tán khỏi nhà cửa trước khi các đám cháy lan nhanh. Hơn 600 trường học trên toàn bang cũng đã phải đóng cửa.

Cho đến nay đã có 3 người thiệt mạng và khoảng 200 nhà cửa bị phá hủy kể từ khi cháy rừng lan rộng tại hai bang New South Wales và Queensland hôm 8/11. Tính đến ngày 11/11, có 64 điểm cháy trên toàn bang New South Wales và 50 điểm tại bang Queensland. Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những đám khói mù mịt trải rộng 4.000 km ngang qua biển Tasman tới tận Đảo Nam của New Zealand.

Giới chức Australia cho biết họ “đang đối mặt với tuần lễ cháy rừng nguy hiểm nhất mà đất nước từng chứng kiến”.

Xem video cháy rừng ngùn ngụt ở hai bang New South Wales và Queensland (Nguồn: Straitstimes)

Các chuyên gia đã so sánh tình hình hiện nay với thảm họa cháy rừng “Thứ Bảy đen tối” tại bang Victoria năm 2009, khi có tới 173 người thiệt mạng, giết chết trên 1 triệu thú vật sống trên khu vực rộng 450.000 ha.

Một khu rừng bị lửa thiêu rụi ở Kinglake, Melbourne, trong thảm họa năm 2009. Ảnh: Getty Images

Khói mù dày đặc bao phủ thành phố Sydney vào sáng ngày 12/11. Ảnh: Getty Images

Đây cũng là lần đầu tiên cảnh báo cháy rừng cấp “thảm họa” được ban bố tại khu vực Sydney mở rộng và các vùng lân cận ở phía Bắc và Nam thành phố.

Ngày 12/11, được dự báo sẽ là một ngày “đỏ lửa” tại New South Wales, khi nhiệt độ vọt lên 37 độ C.

Lực lượng cứu hỏa tại bang này cho biết họ đã sẵn sàng trên mặt trận trải dài 1.000 km dọc theo bờ biển phía Bắc New South Wales, với nhiều điểm cháy lớn đã lan trên diện tích quá 100.000 hecta.

"Trong những điều kiện thảm họa, cháy rừng bùng phát và sẽ lan cực kỳ nhanh, rất dễ trở thành những điểm cháy lớn", Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa khu vực nông thôn NSW Shane Fitzsimmons nói. Ông cho hay 3.000 lính cứu hỏa đã được triển khai và sẽ được tăng cường thêm từ các bang khác cũng như từ nước láng giềng New Zealand. Lực lượng Phòng vệ Australia cũng đang trong tình trạng báo động sẵn sàng hỗ trợ.

Xe cộ bị thiêu rụi ở phía Bắc Sydney trong ảnh chụp ngày 11/11. Ảnh: AFP/Getty Images

Thủ tướng Scott Morrison ngày 11/11 phát biểu trên sóng phát thanh quốc gia rằng Australia đang chứng kiến "khoảng lặng trước bão". Tuy nhiên, ông cũng trấn an rằng chính quyền đang làm tất cả mọi điều có thể để hỗ trợ người dân trong vùng bị thảm họa thiên nhiên.

Các nhà khoa học đã cảnh báo mùa cháy rừng tại Australia sẽ kéo dài hơn và nặng nề hơn do tình trạng biến đổi khí hậu. Giới chức cũng xác nhận rằng năm 2017 và 2018 là hai năm nóng thứ ba và thứ tư được ghi nhận trong lịch sử Australia. Năm ngoái cũng là năm Australia trải qua một mùa hè nóng kỷ lục.