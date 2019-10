Cháy rừng lan rộng tại Los Angeles, hàng nghìn người phải sơ tán giữa đêm

Hàng nghìn cư dân địa phương phải sơ tán giữa đêm do các đám cháy lây lan nhanh chóng, thiêu hủy nhiều ngôi nhà, khiến nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều con đường bị phong tỏa.

Một công trình bốc cháy dữ dội trong trận cháy rừng ở bang California, Mỹ ngày 27/7/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo giới chức địa phương, đám cháy có tên gọi Getty đã bùng phát từ 2 giờ sáng 28/10 (theo giờ địa phương). Do gió to, chỉ trong vài giờ, ngọn lửa đã lan sang khu vực rộng hơn 2km2. Gió to cũng đã cản trở nỗ lực của lực lượng cứu hỏa dập tắt các đám cháy, trong đêm 28/10 và rạng sáng 29/10, ngọn lửa không ngừng lan rộng và nhanh chóng tiến về khu vực phía Nam và phía Tây, đe dọa 10.000 công trình xây dựng, trong đó có nhiều ngôi nhà trị giá hàng triệu USD của các siêu sao Hollywood. Ít nhất 5 ngôi nhà trong số này đã bị lửa thiêu trụi.

Thị trường Los Angeles, ông Eric Garcetti cho biết đang xem xét ban bố lệnh khẩn cấp để huy động các nguồn lực hỗ trợ lực lượng cứu hỏa của thành phố chống chọi với đám cháy này. Ông cũng khuyến cáo người dân đã được đề nghị sơ tán, nhanh chóng rời khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Đám cháy Getty bùng phát trong bối cảnh bang California đang phải chống chọi với vụ cháy rừng Kincade ở vùng Sonoma, phía Bắc thành phố San Francisco, hiện đã lan rộng ra diện tích 12.000 hécta, và lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 10%.

Khoảng 3.000 nhân viên cứu hỏa vẫn đang phải chống chọi với Kinkade, trận hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong số những trận cháy rừng hiện nay tại bang California. Dự báo đám cháy này sẽ khó có thể kiểm soát được trước ngày 7/11. Bang California cũng đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn bang từ ngày 27/10 do cháy rừng.