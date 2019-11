Châu Hải My lộ khoảnh khắc kém duyên khi đứng cùng Chu Chỉ Nhược của "Tân ỷ thiên đồ long ký"

Dàn diễn viên chính của Tân ỷ thiên đồ long ký gồm Châu Hải My, Chúc Tự Đan, Tăng Thuấn Hy vừa tham gia lễ trao giải Kim Nhật Đầu Điều Thịnh Điển tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy xanh trắng lấp lánh, Châu Hải My gây ấn tượng vì vẻ mặn mà ở tuổi 52. Tại đây, Châu Hải My trao giải thưởng Ngôi sao thời trang trẻ năm 2019 cho hai diễn viên Tăng Thuấn Hy và Chúc Tự Đan. Việc ban tổ chức lễ trao giải sắp xếp cho Châu Hải My đích thân trao giải cũng nhằm dụng ý tạo nên sự hội ngộ của 2 thế hệ diễn viên Ỷ thiên đồ long ký.

Tăng Thuấn Hy - Châu Hải My - Chúc Tự Đan.

Dẫu vậy, trong 1 khoảnh khắc cười nói vui vẻ, Châu Hải My đã bị chụp lại biểu cảm gương mặt kém duyên. Nữ diễn viên đình đám TVB một thời lộ rõ dấu hiệu tuổi tác.

Châu Hải My.

Trong quá khứ, Châu Hải My từng được yêu mến với vai Chu Chỉ Nhược của bản phim Ỷ thiên đồ long ký do TVB sản xuất. Đến năm 2019, phía Trung Quốc làm Tân ỷ thiên đồ long ký và giao vai Chu Chỉ Nhược cho Chúc Tự Đan. Còn Châu Hải My thì đóng Diệt Tuyệt sư thái - sư phụ của Chu Chỉ Nhược.



Châu Hải My và Chúc Tự Đan.

Chúc Tự Đan.

Khi Tân ỷ thiên đồ long ký lên sóng, cái tên Chúc Tự Đan - Châu Hải My đã được nhắc đến liên tục. Nhiều ý kiến cho rằng Chúc Tự Đan tuy xinh đẹp, tươi trẻ nhưng diễn xuất chưa tốt, không gây ấn tượng đặc biệt cho Châu Hải My.

Ngoài ra, Tân ỷ thiên đồ long ký cũng nhiều lần bị chỉ trích là lạm dụng kỹ xảo slow motion. Phim thêm thắt tình tiết Chu Nhỉ Nhược suýt bị cưỡng hiếp đến 2 lần, đồng thời tạo ra những tình huống đậm màu sắc ngôn tình, khác xa tiểu thuyết nguyên tác của Kim Dung.

Trịnh Sảng - Triệu Nhã Chi cũng tham gia sự kiện.

Dẫu vậy, phim vẫn nằm trong Top phim chiếu mạng được xem nhiều nhất 2019, giúp các diễn viên tham gia dự án trở nên đắt show hơn trước.