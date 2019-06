Cháo trắng lá dứa, món ăn thanh đạm của người Sài Gòn ngon cỡ nào mà "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà cũng mê?

Ẩm thực Sài Gòn nhiều phong vị lắm, từ các loại bún mì, lẩu lá cho tới vô vàn món cháo thơm ngon như cháo cá ngọt ngọt, cháo ếch cay cay, cháo sườn thơm béo, cháo mực lạ lạ… Trong số những món ăn nấu từ gạo ấy, có một món vô cùng giản dị nhưng đã tồn tại bền vững trong lòng thành phố này từ biết bao nhiêu năm nay: cháo trắng lá dứa ăn kèm đồ mặn.

Cháo trắng lá dứa, món ăn thanh đạm của người Sài Gòn. @09_July.

@naponlfoods

Nghe tên món ăn là đã thấy nhẹ nhàng, giản dị rồi. Chỉ đơn giản là gạo nấu lên thành cháo, có thêm lá dứa vừa tạo mùi thơm lại vừa có chút sắc xanh phơn phớt giúp bát cháo không bị nhàm chán. Và cũng bởi người Sài Gòn hay lai rai cả buổi, mà ngồi nhậu xong thì người kiểu gì cũng nóng bừng bừng, phải kiếm cái gì ăn đêm mà vừa hạ nhiệt lại vẫn đảm bảo no bụng. Vậy là họ tìm đến món cháo trắng lá dứa này, đảm bảo vừa dễ ăn lại thanh đạm.

@ngocngoc7604

Nói là cháo trắng lá dứa nhưng người Sài Gòn cũng lại cầu kỳ trong khoản ăn uống cho nên đồ ăn kèm với món này cũng phong phú lắm. Một danh sách dài các món như cá bống, cá cơm kho, trứng vịt muối, trứng bắc thảo, thịt nạc kho tiêu, tép ram, cá kho tộ, hột vịt kho, dưa mắm, ba khía, xá bấu, chà bông… luôn được thêm vào những chén nhỏ bên cạnh để giúp bát cháo thêm đậm đà.

@changmeu308

Và ở Sài Gòn, có một con phố nổi tiếng với món ăn đơn giản này là phố Hàng Xanh. Trên phố có 2 hàng cháo nằm liền nhau nhưng đông đúc hơn cả là quán Cháo hàng Xanh Gốc. Chữ "Gốc" này giúp cho quán luôn đông khách nườm nượp tới tận 2 - 3 giờ sáng và đồng thời cũng là điểm dừng chân của rất nhiều nghệ sĩ khi họ đi diễn về khuya. Được biết, quán cháo mở ra đã được 45 năm và truyền qua 3 thế hệ.

Quán cháo Hàng Xanh nổi tiếng Sài Gòn.

Những đĩa đồ ăn mặn được xếp đẹp mắt.

Cá khô đặc sản miền Tây.

Do ở vỉa hè, nên quán nhìn cũng rất bình dân khi chỉ bày biện cho duy nhất chiếc tủ kính to với rất nhiều thức ăn mặn được đặt trong những chiếc đĩa nhỏ xíu xếp ngay ngắn cùng 2 nồi cháo to. Nhìn những hàng đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh xếp chồng lên nhau thật cầu kỳ và đẹp mắt. Còn nếu nhìn vào trong chiếc khay mang phục vụ thực khách, ngoài bát cháo trắng to nhất thì cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh và ngon mắt vô cùng.

Cháo ở đây được nhận xét là thơm mùi lá dứa, hạt gạo được nấu khéo léo để nở bung như những bông hoa trắng phau, mịn màng dưới mặt nước xâm xấp vừa đủ, không quá đặc hay quá lỏng.

Những đồ ăn mặn được để ra đĩa nhỏ.

Cái gì cũng chỉ có một nhúm nhưng lại rất hấp dẫn và kích thích vị giác.

Món cháo trắng lá dứa này gần như được xem là món cháo quốc dân ở đất Sài Gòn. Tại sao ư? Bởi nếu một ngày nào đó đã chán nấu cơm canh cầu kỳ, người ta chỉ cần lấy ra chút cá kho còn sót lại trong tủ lạnh, bắc bếp nấu chút cháo thanh đạm là đã có ngay bữa tối chỉ cần nhìn là đã thấy thích ăn.

Món ăn này hấp dẫn đến độ ngay cả ngọc nữ Tăng Thanh Hà, nàng dâu triệu đô, người làm chủ chuỗi nhà hàng sang trọng cũng phải xắn tay vào bếp làm cho gia đình cùng thưởng thức cơ mà.