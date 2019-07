Chàng trai 29 tuổi qua đời vì ung thư gan: Thủ phạm là loại thực phẩm đường phố rất nhiều người mê

Tiểu Hồ, năm nay 29 tuổi, ở Vũ Hán, Trung Quốc. Cách đây 4 tháng, Tiểu Hồ phải đến Bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán cấp cứu, khi đến bệnh viện sắc mặt của Tiểu Hồ đã chuyển sang màu vàng, cơ thể gầy còm, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư gan.



Sau khi được chẩn đoán, Tiểu Hồ đã rất tích cực trong việc tiếp nhận một loạt các phương pháp điều trị, nhưng tình trạng bệnh biến đối tương đối nhanh, sau 4 tháng điều trị, Tiểu Hồ đã qua đời. Sau này, khi nói về nguyên nhân gây bệnh ung thư gan của Tiểu Hồ, bác sĩ Ngô Cẩn, phó trưởng Khoa Gan mật rất lấy làm tiếc, bởi vì bình thường Tiểu Hồ không uống rượu, chỉ là thích ăn đồ ăn vặt chiên rán trên đường phố.

Bác sĩ Ngô Cần giải thích: Mặc dù thực phẩm chiên rán rất ngon, nhưng chúng gây hại lớn nhất cho gan. Các loại thực phẩm chiên đều chứa rất nhiều dầu và axit béo, làm tăng mức cholesterol sau khi vào cơ thể, gây tổn thương cho gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, sau khi đun nóng nhiều lần dầu, axit béo không bão hòa trong đó tạo ra các chất, dime, trimer, có độc tính cao. Không chỉ vậy, hầu hết các loại thực phẩm chiên có chứa acrylamide, đây là một chất độc hại, là chất gây ung thư và dễ dàng làm tăng tốc độ ung thư gan trên cơ thể.

Tiểu Hồ nhập viện vì bị bệnh ung thư gan do ăn nhiều món đồ ăn vặt đường phố.

Ngoài thực phẩm chiên, hai loại thực phẩm dưới đây cũng là thủ phạm gây nên bệnh ung thư gan

1. Thức ăn nấm mốc

Nhiều người có thói quen tiết kiệm, nhưng không nên quá tiết kiệm, khi dầu ăn có muì vị khác thường, hoa quả đã bị mốc, tốt nhất nên vứt bỏ, để giảm nguy cơ nhiễm aflatoxin.

Aflatoxin B1 có độc tính cao, khiến các tế bào sửa chữa sai lệch DNA, dẫn đến đột biến DNA. Nó cũng ức chế tổng hợp DNA và RNA, từ đó ức chế tổng hợp protein. Khảo sát dịch tễ học ung thư gan ở Trung Quốc cho thấy mức độ ô nhiễm aflatoxin có mối tương quan tích cực với tỷ lệ mắc ung thư gan.



2. Thực phẩm nướng

Các món nướng rất ngon, nhiều người thích, nhưng nó lại gây hại cho gan. Các loại thịt sau khi nướng, các axit amin và vitamin trong thịt bị phá hủy, gây biến tính protein và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của gan.

Ngoài ra, thịt sống được hun khói trực tiếp dưới nhiệt độ cao, và chất béo bị phân hủy dễ dàng kết hợp với protein trong thịt để tạo ra chất gây ung thư benzopyrene, chất này không chỉ là ở thực phẩm, mà trong khí thải còn chứa một lượng lớn benzopyrene.

Các món nướng rất ngon, nhiều người thích, nhưng nó lại gây hại cho gan.

Khi ung thư gan đến, 3 dấu hiệu bất thường này sẽ xuất hiện trong cơ thể, mọi người cần cảnh giác

1. Da vàng

Về mặt y học được gọi là "hoàng đảm". Nguyên nhân là do sau khi phát bệnh gan, chức năng của men gan suy giảm và sự hấp thu của bilirubin trong máu bị giảm, dẫn đến sự gia tăng nồng độ bilirubin trong máu.

2. Giảm cân bất thường

Ung thư gan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan. Khả năng chuyển hóa và giải độc gan bị giảm, do đó chất béo, đường, protein... được cơ thể con người ăn vào thường không thể được hấp thụ và tiêu hóa, gây rối loạn chức năng trao đổi chất, rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng và thiếu năng lượng cơ thể. Kết quả là bệnh nhân gầy, yếu và thậm chí là suy nhược.

Sau khi phát bệnh gan, chức năng của men gan suy giảm và sự hấp thu của bilirubin trong máu bị giảm, dẫn đến sự gia tăng nồng độ bilirubin trong máu gây vàng da.

3. Sốt không rõ nguyên nhân

Đặc biệt là trong những tháng hè nóng nực thường xuất hiện sốt nhẹ. Sốt gây ra bởi ung thư gan được gọi là "sốt ung thư", nguyên nhân là do nguồn nhiệt được giải phóng do hoại tử mô khối u xâm nhập vào máu. Ở một số bệnh nhân, sốt có thể xảy ra do giảm sức đề kháng.

(Nguồn: Kknews)